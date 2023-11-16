Польський сюрприз: в Україні через страйкарів на кордоні стрімко дорожчає автогаз

З середини жовтня літр автогазу на українських АЗС подорожчав на 8 гривень. Це різкий стрибок для такого відносно спокійного ринку, кажуть опитані Фокусом експерти. Причина — ускладнення логістики перез страйк польських перевізників.

Автогаз почав стрімко дорожчати з середини жовтня — з 16 жовтня по 16 листопада він додав 8 грн на літрі. Про це пише Фокус у новій статті "Російський слід і страйки поляків: чому в Україні стрімко дорожчає автогаз".

З 17 жовтня почали діяти нові вимоги до розмитнення нафтопродуктів. Це унеможливило імпорт автогазу з Росії, що продовжувалося попри війну. "Цей товар дешевий через санкції. Ми заправлялися на українських АЗС відомих – невідомих брендів дешевим російським автогазом. Не можу сказати, хто його не возив. Деякі поставки здійснювалися залізничним шляхом, подолавши велику відстань – з газпромівського заводу біля кордону Росії та Казахстану – через Росію, Білорусь, Польщу і навіть Угорщину", — розповів Фокусу аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко.

Ціни на автогаз в Україні росли на тлі очікувань блокування кордону польськими перевізниками Фото: Facebook

Відтак з ринку зник значний обсяг палива, що й підштовхнуло ціни на нього вверх. Компанії без великих труднощів знайшли альтернативу російському автогазу в Європі, каже Сіренко. Однак виникла нова проблема — польські перевізники 27 жовтня оголосили страйк. З 6 листопада вони заблокували спільні з Україною прикордонні переходи для комерційного автотранспорту. "60 — 70% скрапленого газу постачається саме автотранспортом — газовозами — на відміну від інших видів пального. З 6 листопада дійсно зросла перепона проїзду газовозів через польський кордон. Вони перекрили три з чотирьох пунктів, однак один працює. Крім того, страйкарі не зовсім перекрили, потроху пропускали", — пояснив Сіренко.

Таким чином, обсяги пропуску газовозів впали на 30%, зауважив експерт. "Газовози стоять більше двох тижнів, а ускладнення логістики безпосередньо впливає на кінцеву ціну автогазу", — каже Фокусу експерт з питань енергетики Леонід Косянчук.

На його думку, якщо переконати польських перевізників зняти блокаду не вдасться, варто очікувати, що паливо додасть близько 2 грн найближчим часом. Утім, поточна цінова динаміка може зберегтися до кінця грудня, зауважив аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко.

Темпи пропуску газовозів впали на 30%, констатують експерти

Це цілком можливо, адже задовольнити вимоги страйкарів, зокрема, скасування транспортного безвізу — Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між ЄС та Україною, — неможливо.

Разом з тим, ціни все таки можуть відкотитися. "Скраплений газ має бути дешевшим за бензин — в два рази. Бензин у нас в середньому 55 грн за літр, то газ найдорожчий має коштувати 28 грн за літр, а він — 33 грн. Тому водій купить бензин — йому зараз вигідніше їздити на бензині, бо його менше споживається. Тож споживання автогазу знизиться, попит знизиться і ціна відкотиться", — каже Сіренко. Крім того, цьому сприяє зовнішня кон’юнктура — ціни в Європі на автогаз падають, додає Косянчук.

Бензин трохи подешевшав, а дизель подорожчав: що відбувається з цінами на інші види палива

Ціни на А-95 залишаються більш-менш стабільними. На початку жовтня літра цього палива на АЗС в середньому коштувала 55,23 грн, а станом на 16 листопада — 55,14 грн. Дизельне паливо трохи додало в ціні — 55,22 грн/літр та 55,43 грн відповідно. Однак останнє незабаром може бути в дефіциті. "Із забороною імпорту з Молдови і Болгарії (шукають російський слід) і зміною митних процедур, ми можемо дійти до того, що навіть дизельне пальне буде в дефіциті найближчий час", — застеріг Косянчук.

Експерти прогнозують дефіцит дизельного палива найближчим часом

Відповідно, зросте й ціна, адже затримки впливають на ціну. "На кордоні на переходах більше 2 тисяч автомобілів стоять у черзі не перший тиждень. Таким шляхом через закритий південь везуть з Прибалтики. 12 – 14 днів було до блокади, а зараз на кордоні за годину один автомобіль оформляють", — сказав експерт.

Нагадаємо, в парламенті пропонується підняти акциз на скраплений газ із 52 до 169 євро за 1000 л. Підвищення акцизу додасть десь 4,5 грн/л для автогазу.

Також Фокус писав, що на думку експерта з енергетики Сергія Куюна, зростання роздрібної ціни на автогаз за останній місяць на 20% відбулося ще до страйку польських перевізників через черги з нашого боку кордону, а саме — через зростання агроекспорту.