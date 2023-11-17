Щоб знали, що купують: українцям хочуть дозволити перевіряти квартири перед угодою

Українцям дозволили не тільки перевіряти законність будівництва житла, а й переглядати проєктну документацію на будівництво, містобудівні умови та обмеження.

В українців, які хочуть купити квартиру в новобудові, з'явиться можливість перевірити всю інформацію про об'єкт. Подібна послуга громадянам буде доступна онлайн. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Наприклад, користувачі можуть перевірити, чи має право забудовник на виконання будівельних робіт, а також переглянути проєктну документацію на будівництво, містобудівні умови та обмеження", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вся інформація про житло, що будується, буде на сайті Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕСБ). Так, майбутні покупці квартир можуть шукати інформацію в таких розділах:

договір з організації та фінансування будівництва.

відомості про визначення гарантійної частки та розподіл прав.

заява про реєстрацію майнового права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

До слова, у грудні 2022 року Верховна Рада підтримала проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності". Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, метою та завданнями його ухвалення є:

забезпечення реалізації реформи державного регулювання у сфері містобудівної діяльності шляхом зниження корупційних ризиків під час надання адміністративних послуг, забезпечення державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності державними реєстраторами, публічності надання таких послуг;

побудова прозорої та ефективної системи містобудівного контролю та державного містобудівного нагляду,

застосування принципу альтернативності вибору органу з містобудівного контролю,

посилення контролю за самовільним будівництвом виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, удосконалення норм про відповідальність у сфері містобудування.

Але майже одразу громадські організації, мери міст і архітектори різко розкритикували ухвалений проєкт, про що Фокус писав у своєму матеріалі:"Діджиталізація будівництв або "дах" для мафії: що змінює містобудівний законопроєкт №5655".

Ба більше, Європейська комісія (ЄК) 13 листопада 2023 року рекомендувала Україні ветувати закон про реформу сфери містобудівної діяльності.

Створюються ризики доброчесності, які виникають внаслідок того, що контрольні повноваження у сфері міського планування переходять від державних підприємств до приватних організацій. Це призведе до того, що місцева влада буде менше контролювати те, що відбувається в цій сфері", — зазначили європейські партнери.

Також раніше Фокус розповідав, що відбувається на ринку житла в Києві і чому квартири дорожчають.