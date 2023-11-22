Десятий транш на 1,5 мільярда євро: Україна отримала від Євросоюзу чергову фіндопомогу

У Європейському Союзі наголошують, що Україна не залишиться без фінансової підтримки й надалі. Так, у Брюсселі планують виділити нашій країні 50 мільярдів євро до 2027 року.

Україна продовжує одержувати зовнішню фінансову допомогу від міжнародних партнерів на тлі повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Так, 22 листопада стало відомо, що Єврокомісія (ЄК) перерахувала нашій країні черговий транш у розмірі 1,5 мільярда євро в рамках макрофінансової допомоги. Про це повідомила голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн у своєму Twitter.

"Фінансування Європи підтримувало економічну стабільність України та державні послуги з моменту початку російської війни. Сьогодні ми виділяємо нові 1,5 мільярда євро", — зазначила вона у своєму повідомленні.

Загалом розмір фінансової допомоги для Києва у 2023 році становитиме 18 мільярдів євро. Гроші надходять у вигляді довгострокових пільгових кредитів. При цьому, як зазначила Урсула фон дер Ляйєн, ЄС і далі фінансово підтримуватиме Україну. Так, наприклад, Брюссель має намір виділити 50 мільярдів євро до 2027 року.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі зазначив, що бюджетна підтримка Євросоюзу для нашої країни цього року вже досягла показника більш ніж 16,5 мільярда євро.

"Це допомагає нам зберігати економічну стійкість в умовах повномасштабної війни", — наголосив глава уряду.

Загалом це вже десятий транш у рамках макрофінансової допомоги Євросоюзу для України у 2023 році. Попередні кошти отримали український уряд у вересні та жовтні, а ще п'ять — у період з квітня по серпень. А перші два транші було переведено одночасно, на початку поточного року.

Гроші потрібні: як довго Україна залежатиме від допомоги союзників

Україна потребуватиме фінансової підтримки з боку партнерів ще деякий час після перемоги у війні з Росією. Так, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, наша країна може лише знизити свою залежність від зовнішнього фінансування. Але для цього доведеться збільшити економіку.

"Збільшення обсягу внутрішнього ринку і, відповідно, зростання бази, з якої збираються податки, це питання довгострокової перспективи, воно не вирішується миттєво", — наголосив міністр.

І навіть перемога у війні не гарантує, що Україна повністю відмовиться від зовнішніх джерел фінансування.

"У нас буде колосальна кількість військових ветеранів та багато важливих невирішених проблем. Тому радикально знизити залежність від зовнішньої підтримки буде неможливо протягом року після завершення війни", — додав Сергій Марченко.

Нагадаємо, раніше Фокус пояснював, коли Україна зможе повернутися до довоєнного рівня доходів. Також нагадаємо, що віддавати всі надані під час повномасштабної війни з РФ кредитні кошти Україні доведеться протягом 35 років.