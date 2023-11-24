ВВП воєнного часу: в уряді показали, як відновлюється економіка

За даними Міністерства економіки, на поліпшення показників ВВП України у 2023 році сильно впливає сфера послуг, зокрема галузь державного управління та оборони.

Українська економіка продовжує підлаштовуватися під умови воєнного часу. На цьому тлі, як повідомляють у Міністерстві економіки, зростання економічних показників прискорилося до 10,5%. Загалом за січень-жовтень зростання валового внутрішнього продукту оцінюється на рівні 5,5%.

У відомстві зазначають, що в жовтні 2022 року показники ВВП знизилися на 31,5%, а в період із січня по жовтень того ж року — на 28,4%. Але, як свідчать дані міністерства, уже в жовтні 2023 року майже всі види економічної діяльності сформували позитивний внесок у загальний обсяг ВВП.

"У жовтні 2023 року тривала позитивна динаміка ВВП. З одного боку, висока врожайність у сільському господарстві та сприятлива погода, і, відповідно, високі темпи збирання врожаю, стабільна ситуація в енергетиці, робота тимчасового коридору для руху цивільних суден до портів Великої Одеси, пропозиція товарів і послуг стимулювали динаміку ВВП", — ідеться в повідомленні.

При цьому економічне піднесення могло бути ще більшим, якби не масштабні руйнування інфраструктури та основних фондів, збереження істотних ризиків безпеки, обмеження експортної логістики, повільне відновлення ринку праці, відсутність достатнього власного капіталу, а також доступних кредитних коштів. Усі ці фактори негативно позначалися на відновленні ВВП.

Як змінюється українська економіка в умовах війни Фото: Міністерство економіки України

У жовтні найбільш позитивний внесок у показники внутрішнього валового продукту країни мала сфера послуг, зокрема сфера державного управління та оборони, фінансування якої є пріоритетним під час війни. Також сфера послуг, як зазначають у Мінекономіки, є більш цифровізованою та маневреною у своїй діяльності, швидко адаптується до нових умов та потреб на ринках.

Виробнича сфера, якій завдано істотної шкоди під час повномасштабної війни, також додала позитивний внесок у ВВП, але менше, ніж сфера послуг, кажуть у Мінекономіки.

Тільки вперед: що буде з економікою далі

Показники ВВП зростуть на 3,7% 2024 року і на 6,1% 2025-го, йдеться в останньому економічному прогнозі Єврокомісії (ЄК) щодо перспектив української економіки. Ба більше, аналітики вважають, що після стрімкого зростання 2023 року річна інфляція в Україні знизиться до 7,6% 2025 року, на тлі того, що дещо послабляться обмеження на виробництво, грошово-кредитна політика вже буде не такою жорсткою.

Зазначимо, що позитивні дані, які свідчать про те, що українська економіка дедалі краще справляється з викликами воєнного часу, озвучували і в Міжнародному валютному фонді (МВФ). Так, 11 жовтня аналітики організації представили оновлений прогноз для української економіки. На думку аналітиків фонду, до кінця цього року зростання економіки покращиться на 2%.

Також Фокус розповідав, що народні депутати вже затвердили проєкт Держбюджету на 2024 рік. У документі зазначено, що надходження будуть на рівні 1,768 трильйона гривень, а витрати — 3,35 трильйона.