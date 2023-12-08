Кремль прорахувався: російська нафта вперше торгується за правилами G7

Останніми днями основні ціни на нафту впали, на тлі чого почала стрімко дешевшати еталонна марка Urals, яка торгується з дисконтом.

Стеля цін на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель, яка діє з грудня 2022 року, однаково давала змогу Росії заробляти мільярди доларів завдяки різним лазівкам, за допомогою яких Москва експортувала і продавала свою нафту. Утім, нещодавнє зниження цін на нафтових ринках призвело до того, що ціни на провідну російську нафту марки Urals, уперше з липня, знизилися нижче за встановлений країнами G7 і Євросоюзу ліміт. Про це пише агентство Bloomberg.

Так, згідно з даними Argus Media Ltd, нафта сорту Urals з балтійського порту Приморськ подешевшала до 56,15 долара за барель, тоді як цей самий сорт у порту Новоросійська подешевшав до 56,55 долара за барель. При цьому у виданні зазначають, що з липня вся основна російська нафта торгувалася вище 60 доларів.

Також збільшилася різниця між експортними та імпортними цінами, що свідчить про те, що більша частина торгівлі російською нафтою переходить у руки посередників і транспортних фірм, які часто залишаються анонімними.

Російська нафта марки Urals вперше з липня торгується на ринках нижче 60 доларів Фото: Bloomberg

У публікації йдеться про те, що основні ціни на нафту впали останніми днями, хоча країни ОПЕК+, серед яких і РФ, обіцяли скоротити видобуток "чорного золота" в першому кварталі 2024 року. На тлі цих заяв почала дешевшати російська нафта Urals, яка торгується з дисконтом.

До слова, у вересні агентство Bloomberg повідомило, що обмеження ціни на нафту для Росії, яке наприкінці 2022 року запровадили США і союзники за повномасштабне вторгнення в Україну, знизило доходи Кремля. Із середини липня 2023 року еталонна російська нафта марки Urals котирується вище 60 доларів за барель. Водночас деякі нафтопродукти перевищили верхню межу, встановлену США, країнами "сімки" та Європейським Союзом.

Нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт морської нафти з Росії. Також країни G7 та Австралія встановили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.