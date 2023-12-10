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Топ 7 найкращих електроковдр: як зробити правильний вибір

Наталя Мічковська
Фото: pexels.com | Багато моделей електроковдр дозволяють вмикати мінімальний температурний режим і при цьому залишатися в теплі та затишку

Електроковдра — це не тільки тепло, але ще й економно, бо вона допомагає заощадити на опаленні. Багато моделей дозволяють вмикати мінімальний температурний режим і при цьому залишатися в теплі та затишку. Фокус розібрався, якими бувають такі ковдри та чи можна заощадити на опаленні.

Сучасна електроковдра — справді дивовижний винахід. Вона стає ідеальним вирішенням проблеми, коли людину ввечері в холодній квартирі зустрічає холодне ліжко, до якого навіть підходити не хочеться. Навіщо потрібна електроковдра та які моделі, за версією Фокусу, можуть допомогти зігрітися взимку.

Тепло та якість: що таке електроковдра та чи усім підходить

Електроковдра є тканинною ковдрою з вбудованими електричними нагрівальними елементами. Після увімкнення ковдри в розетку електричний струм проходить через дроти, нагріваючи їх і тканину водночас. Виробники стверджують, що такі ковдри не лише зігрівають в холодну пору, а й покращують циркуляцію крові, допомагають при всіх видах невралгії, знімають напругу в м'язах, а також ревматичні болі.

Електроковдри не лише зігрівають в холодну пору, а й покращують циркуляцію крові, допомагають при всіх видах невралгії, знімають напругу в м'язах, а також ревматичні болі

Проте електроковдри не рекомендовані маленьким дітям, вагітним жінкам, а також людям із:

  • хронічними захворюваннями суглобів;
  • онкологією;
  • варикозним розширенням вен;
  • печінковою та нирковою недостатністю;
  • з кардіостимуляторами;
  • цукровим діабетом.
Маленьким дітям електроковдри не рекомендовані
Фото: ANDREW LLOYD

Обираючи ковдру, слід звернути увагу на декілька основних моментів.

Головні чинники, які варто врахувати при купівлі електроковдри:

  • Якість тканини. Це визначає приємність на дотик та довговічність. Виробники пропонують варіанти від плюшевого поліестеру до мікрофлісу.
  • Правильний розмір. Електричні ковдри зазвичай бувають односпальні, полуторні та двоспальні.
  • Нагрівальні функції та елементи управління. Ковдри з широким діапазоном налаштувань температури підходять до різних умов.
  • Безпека. Слід звернути увагу на такі функції, як автоматичне вимкнення та захист від перегріву.
  • Енергоефективність. Комунальні рахунки сьогодні по-справжньому вражають, тож, бажано, щоб ковдра не сильно збільшувала витрати на електроенергію. Для приладу потужністю 100 Вт одна година використання за тарифом 2,64 грн за кВт*год обійдеться у 0,264 грн. Враховуючи, що більшість моделей відключаються через три-чотири години роботи та довго тримають тепло, виходить, що за такого режиму за електрику доведеться платити додатково близько 1 грн за ніч.

Топ 7 електроковдр на ринку України

Фокус підібрав 7 цікавих моделей електроковдр, розташувавши їх від найдешевшої до найдорожчої.

Esperanza EHB002 Satin

  • Ціна: 780 — 1087 грн
  • Матеріал: поліестер
  • Розмір: 150х80
  • Кількість температурних режимів: 3
  • Потужність: 60 Вт
  • Виробник: Польща

Esperanza — це відомий польський бренд, що виготовляє електричні ковдри з поліестеру або флісу. Вони мають пластинчасті нагрівальні елементи, які рівномірно розподіляють тепло по всій поверхні ковдри. А дуже приємну бюджетну ціну виробу просто неможливо не помітити.

Відносно малу потужність моделі українські споживачі вважають плюсом і кажуть, що трьох режимів цілком достатньо. "Для ефективного і комфортного використання потрібно покласти на матрас наматрасник або просто простирадло, зверху — ковдру, увімкнути на третій режим і потім, коли прогріється, переключити на перший режим", — діляться досвідом споживачі.

Sencor SUB 181BL

  • Ціна: 899 — 1555 грн
  • Матеріал: поліестер
  • Розмір: 150х80
  • Кількість температурних режимів: 2
  • Потужність: 60 Вт
  • Виробник: Чехія

Чеський бренд Sencor пропонує електроковдри з поліестеру або бавовни. Різні моделі мають два чи три режиму температури, захист від перегріву, функцію автоматичного відключення, а також пульт дистанційного керування.

Мала кількість режимів зручна у використанні для людей похилого віку

Модель Sencor SUB 181BL відносно проста: в ній немає функцій ані швидкого нагріву, ані автоматичного вимкнення, її не можна прати в пральній машинці, а також тут всього два температурних режими. Проте оцінки споживачів досить високі, а за відгуками ця ковдра зручна у використанні для людей похилого віку.

"Мій батько не буде розбиратися з десятком режимів, а ось всього дві опції "дуже тепло" і "не дуже тепло" йому цілком зрозумілі. Мала потужність — додатковий плюс", — каже один з користувачів.

SHINE ЕКВ-2/220

  • Ціна: 1399 — 2590 грн
  • Матеріал: бавовна
  • Розмір: 170х160
  • Кількість температурних режимів: 4
  • Потужність: 80 Вт
  • Виробник: Україна

Потужність електроковдри Shine ЄКВ-2/220 становить 80 Вт, а температура нагріву плавно регулюється в діапазоні від 30 до 60 градусів. Виріб прогрівається однаково по всій своїй площі, забезпечуючи теплоту і комфорт під ним. Безпечну експлуатацію гарантує система захисту від перегріву. Крім того, виробник особливо зазначає, що жоден з матеріалів моделі не містить шкідливих речовин та алергенів. Знімний чохол електричних ковдр Shine ЄКВ-2/220 виготовлений з бавовняної тканини і може стиратися вручну або машинним способом при температурі до 40 градусів.

Чимало споживачів вважають відносно малу потужність електроковдри плюсом і кажуть, що трьох режимів цілком достатньо
Фото: New Atlas

Evajoy EJ-BD039

  • Ціна: 2399 грн
  • Матеріал: фланель
  • Розмір: 180х130
  • Кількість температурних режимів: 9
  • Потужність: 85 Вт
  • Виробник: Китай

Двостороння фланель забезпечує м'який комфорт та ефективно утримує тепло, а 9 температурних режимів дозволяють знайти ідеальну для себе температуру. У приладі є функції швидкого нагріву, світловий індикатор нагрівання, таймер, дисплей та захист від перегріву. Цю електроковдру можна прати у пральній машині. Споживачі особливо звертають увагу на те, що ця ковдра дуже м'яка та затишна.

На свята має бути тепло
Фото: pexels.com

Sanitas SHD 80

  • Ціна: 3000 грн
  • Матеріал: фліс
  • Розмір: 180х130
  • Кількість температурних режимів: 6
  • Потужність 100-110 Вт
  • Виробник: Німеччина

Електроковдра Sanitas SHD 80 дозволить відчувати максимальний комфорт та не допустить перегріву завдяки захисному відключенню через 180 хвилин роботи. Це забезпечує безпечну експлуатацію виробу.

Особливість електроковдри полягає у можливості ступінчастого налаштування режимів. Пристрій підтримує 6 режимів, для керування якими використовує пульт із перемикачем. Мережевий шнур легко від'єднується, що дозволяє прати виріб в пральній машині, вибравши делікатний режим.

Більшість моделей електроковдр можна прати у пральній машині
Фото: Unsplash

Medisana HB 675

  • Ціна: 2555 — 4999 грн
  • Матеріал: фліс
  • Розмір: 200х150
  • Кількість температурних режимів: 4
  • Потужність: 120 Вт
  • Виробник: Німеччина

Тепла та затишна електроковдра, виготовлена з матеріалів, стійких до постійного згинання. Працює безперервно протягом 3 годин, після чого автоматично вимикається, тому можна спокійно засинати в м'якому теплі, не побоюючись перегріву пристрою.

У комплект входить спеціальний перемикач, а також провід підключення до мережі. Всі електричні елементи можуть від'єднуватись, що дозволяє прати ковдру вручну або в пральній машині при температурі 30 градусів.

Модель має універсальний розмір та підходить як для дорослих, так і для дітей. М'яка плюшева поверхня дуже приємна на дотик. Є 4 режими нагрівання, користувач може вибрати найбільш відповідну інтенсивність роботи приладу. Зовнішній матеріал є екологічно чистим.

Якщо електроковдра через деякий час автоматично вимикається, можна спокійно засинати в м'якому теплі, не побоюючись перегріву пристрою
Фото: pexels.com

Beurer HD 150 Nordic

  • Ціна: 4 777 — 7 059 грн
  • Матеріал: фліс
  • Розмір: 200х150
  • Кількість температурних режимів: 6
  • Потужність: 150 Вт
  • Виробник: Німеччина

Електроковдри Beurer відомі своєю високою якістю, безпекою та інноваційними технологіями. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, оснащені автоматичними системами відключення від перегріву та різними рівнями регулювання температури. Більшість моделей можна прати в пральній машині, бо електричний кабель знімається.

Beurer HD 150 Nordic відноситься до найпопулярніших моделей виробника. 6 режимів роботи забезпечать комфортні умови для сну і здоровим людям, і тим, у кого є якісь захворювання. Ця ковдра керується з пульта, а підсвітка дозволяє змінювати налаштування вночі, не вмикаючи світло. Модель має функцію самовідключення, забезпечена терморегулятором та системою захисту, тому ризик замикань та пожеж дорівнює нулю: у разі несправності ковдра просто відключається.