Електроковдра — це не тільки тепло, але ще й економно, бо вона допомагає заощадити на опаленні. Багато моделей дозволяють вмикати мінімальний температурний режим і при цьому залишатися в теплі та затишку. Фокус розібрався, якими бувають такі ковдри та чи можна заощадити на опаленні.

Сучасна електроковдра — справді дивовижний винахід. Вона стає ідеальним вирішенням проблеми, коли людину ввечері в холодній квартирі зустрічає холодне ліжко, до якого навіть підходити не хочеться. Навіщо потрібна електроковдра та які моделі, за версією Фокусу, можуть допомогти зігрітися взимку.

Тепло та якість: що таке електроковдра та чи усім підходить

Електроковдра є тканинною ковдрою з вбудованими електричними нагрівальними елементами. Після увімкнення ковдри в розетку електричний струм проходить через дроти, нагріваючи їх і тканину водночас. Виробники стверджують, що такі ковдри не лише зігрівають в холодну пору, а й покращують циркуляцію крові, допомагають при всіх видах невралгії, знімають напругу в м'язах, а також ревматичні болі.

Електроковдри не лише зігрівають в холодну пору, а й покращують циркуляцію крові, допомагають при всіх видах невралгії, знімають напругу в м'язах, а також ревматичні болі

Проте електроковдри не рекомендовані маленьким дітям, вагітним жінкам, а також людям із:

хронічними захворюваннями суглобів;

онкологією;

варикозним розширенням вен;

печінковою та нирковою недостатністю;

з кардіостимуляторами;

цукровим діабетом.

Маленьким дітям електроковдри не рекомендовані Фото: ANDREW LLOYD

Обираючи ковдру, слід звернути увагу на декілька основних моментів.

Головні чинники, які варто врахувати при купівлі електроковдри:

Якість тканини. Це визначає приємність на дотик та довговічність. Виробники пропонують варіанти від плюшевого поліестеру до мікрофлісу.

Правильний розмір. Електричні ковдри зазвичай бувають односпальні, полуторні та двоспальні.

Нагрівальні функції та елементи управління. Ковдри з широким діапазоном налаштувань температури підходять до різних умов.

Безпека. Слід звернути увагу на такі функції, як автоматичне вимкнення та захист від перегріву.

Енергоефективність. Комунальні рахунки сьогодні по-справжньому вражають, тож, бажано, щоб ковдра не сильно збільшувала витрати на електроенергію. Для приладу потужністю 100 Вт одна година використання за тарифом 2,64 грн за кВт*год обійдеться у 0,264 грн. Враховуючи, що більшість моделей відключаються через три-чотири години роботи та довго тримають тепло, виходить, що за такого режиму за електрику доведеться платити додатково близько 1 грн за ніч.

Топ 7 електроковдр на ринку України

Фокус підібрав 7 цікавих моделей електроковдр, розташувавши їх від найдешевшої до найдорожчої.

Esperanza EHB002 Satin

Ціна: 780 — 1087 грн

Матеріал: поліестер

Розмір: 150х80

Кількість температурних режимів: 3

Потужність: 60 Вт

Виробник: Польща

Esperanza — це відомий польський бренд, що виготовляє електричні ковдри з поліестеру або флісу. Вони мають пластинчасті нагрівальні елементи, які рівномірно розподіляють тепло по всій поверхні ковдри. А дуже приємну бюджетну ціну виробу просто неможливо не помітити.

Відносно малу потужність моделі українські споживачі вважають плюсом і кажуть, що трьох режимів цілком достатньо. "Для ефективного і комфортного використання потрібно покласти на матрас наматрасник або просто простирадло, зверху — ковдру, увімкнути на третій режим і потім, коли прогріється, переключити на перший режим", — діляться досвідом споживачі.

Sencor SUB 181BL

Ціна: 899 — 1555 грн

Матеріал: поліестер

Розмір: 150х80

Кількість температурних режимів: 2

Потужність: 60 Вт

Виробник: Чехія

Чеський бренд Sencor пропонує електроковдри з поліестеру або бавовни. Різні моделі мають два чи три режиму температури, захист від перегріву, функцію автоматичного відключення, а також пульт дистанційного керування.

Мала кількість режимів зручна у використанні для людей похилого віку

Модель Sencor SUB 181BL відносно проста: в ній немає функцій ані швидкого нагріву, ані автоматичного вимкнення, її не можна прати в пральній машинці, а також тут всього два температурних режими. Проте оцінки споживачів досить високі, а за відгуками ця ковдра зручна у використанні для людей похилого віку.

"Мій батько не буде розбиратися з десятком режимів, а ось всього дві опції "дуже тепло" і "не дуже тепло" йому цілком зрозумілі. Мала потужність — додатковий плюс", — каже один з користувачів.

SHINE ЕКВ-2/220

Ціна: 1399 — 2590 грн

Матеріал: бавовна

Розмір: 170х160

Кількість температурних режимів: 4

Потужність: 80 Вт

Виробник: Україна

Потужність електроковдри Shine ЄКВ-2/220 становить 80 Вт, а температура нагріву плавно регулюється в діапазоні від 30 до 60 градусів. Виріб прогрівається однаково по всій своїй площі, забезпечуючи теплоту і комфорт під ним. Безпечну експлуатацію гарантує система захисту від перегріву. Крім того, виробник особливо зазначає, що жоден з матеріалів моделі не містить шкідливих речовин та алергенів. Знімний чохол електричних ковдр Shine ЄКВ-2/220 виготовлений з бавовняної тканини і може стиратися вручну або машинним способом при температурі до 40 градусів.

Чимало споживачів вважають відносно малу потужність електроковдри плюсом і кажуть, що трьох режимів цілком достатньо Фото: New Atlas

Evajoy EJ-BD039

Ціна: 2399 грн

Матеріал: фланель

Розмір: 180х130

Кількість температурних режимів: 9

Потужність: 85 Вт

Виробник: Китай

Двостороння фланель забезпечує м'який комфорт та ефективно утримує тепло, а 9 температурних режимів дозволяють знайти ідеальну для себе температуру. У приладі є функції швидкого нагріву, світловий індикатор нагрівання, таймер, дисплей та захист від перегріву. Цю електроковдру можна прати у пральній машині. Споживачі особливо звертають увагу на те, що ця ковдра дуже м'яка та затишна.

На свята має бути тепло Фото: pexels.com

Sanitas SHD 80

Ціна: 3000 грн

Матеріал: фліс

Розмір: 180х130

Кількість температурних режимів: 6

Потужність 100-110 Вт

Виробник: Німеччина

Електроковдра Sanitas SHD 80 дозволить відчувати максимальний комфорт та не допустить перегріву завдяки захисному відключенню через 180 хвилин роботи. Це забезпечує безпечну експлуатацію виробу.

Особливість електроковдри полягає у можливості ступінчастого налаштування режимів. Пристрій підтримує 6 режимів, для керування якими використовує пульт із перемикачем. Мережевий шнур легко від'єднується, що дозволяє прати виріб в пральній машині, вибравши делікатний режим.

Більшість моделей електроковдр можна прати у пральній машині Фото: Unsplash

Medisana HB 675

Ціна: 2555 — 4999 грн

Матеріал: фліс

Розмір: 200х150

Кількість температурних режимів: 4

Потужність: 120 Вт

Виробник: Німеччина

Тепла та затишна електроковдра, виготовлена з матеріалів, стійких до постійного згинання. Працює безперервно протягом 3 годин, після чого автоматично вимикається, тому можна спокійно засинати в м'якому теплі, не побоюючись перегріву пристрою.

У комплект входить спеціальний перемикач, а також провід підключення до мережі. Всі електричні елементи можуть від'єднуватись, що дозволяє прати ковдру вручну або в пральній машині при температурі 30 градусів.

Модель має універсальний розмір та підходить як для дорослих, так і для дітей. М'яка плюшева поверхня дуже приємна на дотик. Є 4 режими нагрівання, користувач може вибрати найбільш відповідну інтенсивність роботи приладу. Зовнішній матеріал є екологічно чистим.

Якщо електроковдра через деякий час автоматично вимикається, можна спокійно засинати в м'якому теплі, не побоюючись перегріву пристрою Фото: pexels.com

Beurer HD 150 Nordic

Ціна: 4 777 — 7 059 грн

Матеріал: фліс

Розмір: 200х150

Кількість температурних режимів: 6

Потужність: 150 Вт

Виробник: Німеччина

Електроковдри Beurer відомі своєю високою якістю, безпекою та інноваційними технологіями. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, оснащені автоматичними системами відключення від перегріву та різними рівнями регулювання температури. Більшість моделей можна прати в пральній машині, бо електричний кабель знімається.

Beurer HD 150 Nordic відноситься до найпопулярніших моделей виробника. 6 режимів роботи забезпечать комфортні умови для сну і здоровим людям, і тим, у кого є якісь захворювання. Ця ковдра керується з пульта, а підсвітка дозволяє змінювати налаштування вночі, не вмикаючи світло. Модель має функцію самовідключення, забезпечена терморегулятором та системою захисту, тому ризик замикань та пожеж дорівнює нулю: у разі несправності ковдра просто відключається.