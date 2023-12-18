Протести на кордоні: польські перевізники знову заблокували проїзд вантажівок, — ДПСУ

За інформацією прикордонників, страйкарі не планують затримувати вантажі гуманітарного і безпекового характеру, а також перевезення тварин і продуктів, що швидко псуються.

У понеділок, 18 грудня, після 15:00 польські перевізники розпочали акцію протесту на під’їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин". Про початок блокади на україно-польському кордоні повідомила Державна прикордонна служба України з посиланням на Прикордонну варту Республіки Польща.

За інформацією прикордонників, організатори протесту планують пропускати українські вантажівки по одній на годину. Проте зазвичай обіцяють, що пропускатимуть позачергово транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру і ті, що перевозять тварин або продукти, які швидко псуються.

Також страйкарі не планують затримувати на КПП автобуси і легкові автівки.

Польсько-український кордон — якою є ситуація

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

4 грудня в пункті пропуску "Угринів — Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 мільярда гривень через недонадходження митних платежів.

Нагадаємо, що 11 листопада стало відомо, що в Польщі на парковці неподалік від пункту пропуску "Дорогуськ — Ягодин", чекаючи на перетин кордону, помер 54-річний водій вантажівки з України.

Крім того, 23 листопада в Польщі на стоянці неподалік цього ж пункту пропуску помер ще один український водій. Відомо, що його автомобіль був на харківській реєстрації.