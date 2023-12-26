Розділи
Матеріали
Економіка

Який бізнес перевірять у 2024 році: у податковій повідомили, кого перевірять

Андрiй Галицький
Фото: pexels.com | У податковій розповіли, до кого нагрянуть із перевірками у 2024 році

Податкова служба України розповіла про свої плани на 2024 рік. У держструктурі розповіли, до яких компаній прийдуть із перевірками 2024 року.

В Україні планові податкові перевірки платників податків триватимуть і 2024 року. Податківці, зокрема, планують здійснити наступного року 3 242 планові перевірки. У Державній податковій службі України вже є план-графік.

Відомо, що в плані є чотири розділи:

  • "Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб" та "Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв і представництв нерезидентів" — у переліку 2172 суб'єкти;
  • "Документальні планові перевірки фізичних осіб" — 914 осіб, до яких 2024 року прийдуть податківці;
  • "Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб з питань правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" — загалом мають відбутися 156 перевірок.

У Державній податковій службі також озвучили конкретні компанії, які перевірятимуть. Так, у списках, наприклад, є:

  • ТОВ "Мінпрод Галичини;
  • ПрАТ "Вінницький завод Будмаш";
  • ТОВ "Галицька будівельна гільдія";
  • ТОВ "Пуща-Лісова";
  • ТОВ "Рошен-Волинь" та інші.

У платників податків є можливість оскаржити перевірку якщо, на їхню думку, податківці здійснювали свої дії з порушенням правил. Подати скарги можна онлайн. Для цього можна скористатися спеціальним ботом SKARGA KPR DPS, правильно заповнивши такі поля:

  • назва Головного управління ДПС, яким проводиться перевірка;
  • код ЄДРПОУ платника податків, щодо якого здійснюються контрольно-перевірочні заходи;
  • адреса ГО, за якою проводяться контрольно-перевірочні заходи;
  • тип перевірки;
  • інформаційні дані про наказ на проведення перевірки;
  • прізвище, ім'я та по батькові працівників територіального органу ДПС, які беруть участь у проведенні перевірки;
  • інформаційні дані про матеріали перевірки;
  • суть порушення, на думку заявника, щодо організації контрольно-перевірочних заходів;
  • контактні дані заявника.

Раніше Фокус розповідав, що планові та позапланові перевірки в Україні повернули з 1 серпня 2023 року. Головний бухгалтер Юридичної компанії GLS Наталія Бута докладно пояснювала, якими документальними перевірками можуть займатися податківці.