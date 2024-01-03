Усі вимоги фермерів буде прийнято: новий уряд Польщі про блокування кордону

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак вважає, що для української агропродукції має бути запроваджено перехідний період близько 20-25 років.

Міністерство сільського господарства Польщі заявило, що приймає до реалізації всі вимоги фермерів. Про це 3 січня повідомив заступник міністра сільського господарства Міхал Колодзейчак польському радіо RMF FM і RMF24.

Водночас заступник міністра послався на вимоги організації Podkarpacka Oszukana Wieś, яка в середу, 3 січня, має вирішити, чи відновлюватиме протест на КПП "Медика".

"Йдеться про збереження сільськогосподарського податку на рівні 2023 року. Він підвищився — залежить від ціни на жито. Тут підготовлені зміни до Закону, які має ухвалити Сейм. Ті органи місцевого самоврядування, які погодяться застосовувати податкові пільги, отримають державну компенсацію", — запевнив Колодзейчак.

І додав, що не дозволить обдурити жодну сільськогосподарську спілку. А на запитання, як довго триватиме ембарго на українське зерно, він наголосив, що доти, доки не буде розроблено стратегічні програми, які запровадять або ліцензування продукції, що надходитиме з України до Польщі, або квоти, що це визначатимуть.

"Українське сільське господарство здатне дестабілізувати виробництво продуктів харчування в кожній країні Євросоюзу", — переконаний заступник міністра.

Чиновник Мінсільгоспу вважає, що Польща дуже багато втрачає від імпорту української продукції в Євросоюз. Наприклад, як каже Колодзейчак, німці були дуже великими одержувачами польського зерна, кукурудзи.

"Цей ринок у нас відібрали продукти з України. Ми платимо за це дуже високу ціну — якщо і будуть якісь падіння цін на світових ринках, то насамперед у Польщі", — зауважив він.

Водночас заступник міністра сільського господарства Польщі вважає, що для української агропродукції має бути запроваджено перехідний період близько 20-25 років.

"Можуть бути також обмеження, які будуть введені на невизначений термін", — підсумував Колодзейчак.

Заборона імпорту українського зерна

Нагадаємо, частина країн ЄС навесні 2023 року ввела заборону на імпорт українського зерна. Це було пов'язано з тим, що імпорт української агропродукції сильно впливав на ціни на внутрішніх ринках держав.

При цьому пізніше рішення було запроваджено на рівні Єврокомісії для Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії. Воно діяло до 15 вересня.

Після цього очікувалося, що заборону імпорту буде скасовано. Але Польща, Угорщина і Словаччина вирішили продовжити подібні заходи в односторонньому порядку.

Польські фермери заявляли про приєднання до страйку своїх перевізників, який ті розпочали ще на початку листопада. Вони висунули низку вимог, серед яких компенсації виробникам кукурудзи, виплата субсидій, компенсація акцизу на паливо. Крім того, вони вимагають призупинити ввезення до Польщі українського цукру.