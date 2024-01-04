Платити по-новому: чи зміняться тарифи на світло у 2024 році

Завдяки останньому підвищенню тарифу на світло Україна залучила близько 18 мільярдів гривень, які були використані для об'єктів державних генерувальних компаній "Укргідроенерго" та "Енергоатом".

У 2024 році в Україні, схоже, залишиться без змін тариф на одну з комунальних послуг. Так, українцям не доведеться платити більше за спожиту електроенергію. Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, уряд не розглядає можливість підвищувати тариф на електроенергію для побутових споживачів.

За його словами, тариф на світло не підвищуватимуть щонайменше до кінця опалювального сезону 2023/2024. Він зазначив, що цього року Україна нарощуватиме потужності генерації. Також держава планує й надалі займатися децентралізацією енергетики, збільшенням частки газотурбінних і газопоршневих установок, сонячної та вітрової генерації.

"Що стосується ремонту об'єктів енергосистеми після російських ударів, то на сьогодні вже відновлено понад 2 ГВт потужностей енергосистеми", — розповів Герман Галущенко.

Він зазначив, що в рамках останнього підвищення тарифів на світло державі вдалося залучити близько 16-18 мільярдів гривень. Ці кошти були спрямовані на ремонт об'єктів державних генерувальних компаній "Укргідроенерго" та "Енергоатом".

Тарифи на електроенергію у 2024 році: скільки платять українці

27 грудня 2023 року Кабмін України продовжив дію постанови про покладення спеціальних обов'язків на електроенергію для населення до кінця квітня 2024 року. Таким чином, ціна на електроенергію для побутових споживачів залишиться на рівні 2,64 грн за кВт⋅год, як і 2023 року.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, таке рішення ухвалили для того, щоб не збільшувати навантаження на сімейні бюджети під час опалювального сезону.

Подорожчають чи ні: що буде з іншими тарифами на комуналку

Тарифи на ЖКП в уряді не планують змінювати до кінця опалювального сезону. Тому за газ у січні українці платитимуть по 7,96 грн за кубометр (тариф для клієнтів "Нафтогазу"). Загалом вартість газу в різних компаній становить 7,7 — 9,99 грн за кубометр.

Вода. Деяким українцям у новому році доведеться платити за новими тарифами. Наприклад, у Львові зросте плата за абонентське обслуговування з централізованого водопостачання та водовідведення, які надаються споживачам за індивідуальними договорами. Для тих, хто не має лічильників, вартість послуг з водопостачання збільшиться на 37,7%, а для тих, хто має, — на 6,2%.

Також Кропивницька міська рада встановила нові тарифи на водопостачання та водовідведення для селища Нового. Однак споживачі платитимуть, як і раніше, а різницю між тарифами покриватимуть із міського бюджету.

До слова, востаннє Кабінет Міністрів України підвищував тариф на електроенергію для населення 1 червня 2023 року. Відтоді побутові споживачі платять по 2,64 грн за кВт. Також Фокус розповідав про те, що буде з субсидіями, податками, і пенсіями у 2024 році.