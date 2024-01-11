"Свідома міграція": тепер українці в Європі шукають не прихисток, а гроші

Українці активно мігрують всередені ЄС, шукаючи кращі умови роботи та життя. Експерти кажуть, що зараз має місце ефект свідомої міграції біженців, коли вони аналізують та порівнюють, яка країна їм цікава з точки зору можливостей розвитку, заробітку, соціальних виплат та підтримки.

Продовження війни та заяви про військовий облік жінок спонукають українок переглядати плани та шукати країну для переїзду. І хоча здається, що Європа вже "укомплектована" і на нових людей не чекає, тільки за останні три місяці кількість українців в Європі зросла на сотню тисяч осіб. Куди сьогодні вирушають українці, чому не звертають уваги на прохання урядів деяких країн обирати інші держави для переїзду та наскільки реально влаштуватися у нових країнах ЄС без знання мови? Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "Ілюзіям тут не місце. Які умови готує ЄС для нових українських біженців".

До багатих країн: куди зараз їдуть українські мігранти

За притоком нових людей першість серед країн Європи тримають Нідерланди (+42 тис. за останні три місяці), Велика Британія (+40 тис.) та Німеччина (+25 тис.). "Збільшення громадян України в цих країнах на десятки тисяч свідчить про те, що до них почали перебиратися не ті, хто шукають прихисток, а ті, хто шукають роботу, — пояснив у розмові з Фокусом президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. — Трудові мігранти завжди обирають більш "грошовиті" країни. Зараз завдяки безперешкодному доступу до європейського ринку праці для українців, що отримали тимчасовий захист, трудовим мігрантам стало легше пересуватися країнами та шукати нові можливості працевлаштування".

За словами експерта, масовий виїзд біженців відбувався протягом 2022 року, а зараз в пошуках прихистку виїжджають значно менше людей. Тож те, що ми сьогодні спостерігаємо, це все ж таки трудова міграція в новому вигляді.

Зараз українцям значно легше пересуватися Європою, шукаючи більш високі зарплати та виплати Фото: Відкриті джерела

Міграція, як вибір: що змінилося у питанні біженства українців

Директорка з міжнародного розвитку Міграційної платформи EWL Міхаліна Селєвіч каже, що зараз має місце ефект свідомої міграції біженців. "Після початку повномасштабної війни українці обирали в першу чергу прикордонні країни через географічну близькість. Тепер вони мають можливість проаналізувати та порівняти, яка країна їм цікава з точки зору можливостей розвитку, заробітку, соціальних виплат та підтримки. Також вибір грунтується на основі досвіду інших українців, які опинилися у Німеччині, Нідерландах і інших країнах, і можуть радити їх знайомим для переїзду", — відзначила експертка у коментарі Фокусу.

Селєвіч нагадує про дослідження EWL, що було презентовано восени. Воно показало, що масовий переїзд українських біженців з Польщі до Німеччини відбувається завдяки можливості працевлаштування у Німеччині на вакансії з вищими зарплатами та соціальним виплатам. Минулого року Німеччина випередила Польщу, яка десятиліття тримала лідерство за кількістю українських громадян у країні. Так само відчутно росте інтерес до Нідерландів.

Тимчасовий захист відкрив для українців ринок заможних європейських держав з втричі більшими, ніж у Східній Європі, зарплатами Фото: Getty Images

"Українські біженці мігрують Європою, керуючись у виборі країни передусім економічним чинником — вищі зарплати та соціальні виплати, — підсумувала Міхаліна Селєвіч. — Для них відкрився ринок заможних європейських держав з втричі більшими, ніж у Східній Європі, зарплатами, завдяки можливості отримати тимчасовий захист і спрощений доступ до роботи".

Нагадаємо, що з нового року Чехія суттєво оновила умови перебування для біженців з України. Зокрема, термін проживання в безплатному житлі для українських біженців буде скорочено зі 150 до 90 днів. Крім того, уряд країни планує надавати фінансову допомогу українцям, які хочуть повернутися на батьківщину.

Як раніше писав Фокус, країни ЄС активно змінюють правила для біженців із України.