Польські перевізники-страйкарі розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною, — ДПСУ

Організатори протесту заявили, що досягли домовленості з урядом Польщі, тому акцію буде припинено.

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у вівторок, 16 січня, оголосила про розблокування на україно-польському кордоні двох пунктів пропуску — "Краківець — Корчова" та "Рава-Руська — Гребенне". Про це станом на 16:00 за київським часом повідомляє ДПСУ на офіційному сайті відомства.

"Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", — підкреслили прикордонники.

Вони зазначили, що разом із працівниками контрольних служб вони працюють у режимі, який дасть змогу забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

Черг на виїзд із України через обидва пункти пропуску, за даними Західного регіонального управління ДПСУ станом на 18:00 16 січня, не спостерігається.

На в'їзд в Україну станом на 18:29 за київським часом (відповідно до електронної черги на сайті "єЧерга") на перетин кордону очікують: на ПП "Рава-Руська — Гребенне" — 541 автівка, на ПП "Краківець — Корчова" — 1744.

Ситуація на кордоні з Польщею

Із 6 листопада польські перевізники практично заблокували три КПП на кордоні з Україною — "Ягодин — Дорогуськ", "Краковець — Корчова", "Рава-Руська — Гребенне", дозволяючи перетинати україно-польський кордон в обидва боки не більш ніж одній фурі за годину.

Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили й пункт пропуску "Медика — Шегині". Також були наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі — "Мальховіце".

Однією з вимог польських перевізників, крім претензій щодо перевезення української агропродукції, стало отримання доступу до української системи "Шлях". Як раніше пояснювали в пресслужбі українських прикордонників, такою вимогою вони хочуть залучити українських перевізників працювати на польські транспортні компанії з перевезень вантажів.

16 січня стало відомо, що польські далекобійники досягли угоди про "певні умови" з урядом і призупинять свій протест 17 січня о 13:00 за київським часом.

Фокус писав, що за підрахунками Національного банку, скорочення обсягу зовнішньої торгівлі України через страйк польських перевізників у листопаді 2023 року становило 860 мільйонів доларів, а в грудні — 620 мільйонів доларів.