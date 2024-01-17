Гривня, долар, євро? Чи готові українці нести гроші в банки та які вклади обиратимуть

За сприятливих економічних обставин пік активності з відкриття депозитів може припасти на січень-лютий, травень-червень та вересень-жовтень: такі періоди активності є типовими для ринку депозитів. Очікується зростання кількості вкладів з можливістю дострокового розірвання угоди, а також депозитів з опцією поповнення.

У 2024 році економічна ситуація в країні може сприяти розвитку депозитних гривневих програм з поступовим "виходом" на більш тривалі терміни — до 1,5-2 років. Проте у першому кварталі ситуація залишатиметься на рівні жовтня-грудня 2023-го, коли короткострокові депозити на 3-6 місяців складали більше половини. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "Готівкова валюта чи квартири та машини? Як змінюються пріоритетні витрати українців".

На початку 2024 року найбільше українців приваблюють гривневі депозити. За прогнозами Дмитра Замотаєва, директора департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку, у 2024 році за сприятливих економічних умов кількість нових депозитних вкладів порівняно з 2023 роком може зрости на 20-25%. Понад 40-45% з них розміщуватимуться на термін 3-6 місяців, близько третини — на 9 місяців — 1 рік. Частка валютних вкладів очікується на рівні 15-18%, а гривневі депозити з терміном від 1 року і вище можуть скласти 5-7%.

"У сегменті валютних депозитів протягом року буде певна стагнація: середні ставки за доларовими вкладами навряд чи знизяться нижче 1,8% річних, а середні ставки за вкладами у євро не перевищуватимуть 1,5% річних, — вважає експерт. — Банки розвиватимуть саме гривневі депозити, пропонуючи клієнтам дохід, який з лишком перекриватиме інфляцію".

На початку 2024 року найбільше українців приваблюють гривневі депозити Фото: Getty Images

На думку банкіра, загальними чинниками, що впливатимуть на розвиток депозитних вкладів у 2024 році, стануть:

1. Динаміка економічного розвитку (зростання ВВП, розвиток малого та середнього бізнесу, зростання доходів громадян тощо).

2. Розвиток експорту, як важливого джерела отримання валютного виторгу та поповнення міжнародних валютних резервів.

3. Обсяг та системність міжнародної фінансової підтримки.

4. Хід бойових дій та наслідки війни для країни (успіхи ЗСУ у звільненні українських територій, успішна протидія ворогові).

5. Максимальна ефективність ухвалених економічних та політичних рішень.

За розрахунками Дмитра Замотаєва, у 2024 році глобальних змін в структурі вкладів не станеться: найбільш популярними залишаться вклади на 50-100 тис. грн, які в загальній структурі депозитів складуть більше 50%. Близько чверті складуть депозити на 100-200 тис. грн, вклади на суму до 50 тис. грн — 15%, частка депозитів на 200-500 тис. грн не перевищить 10%.

Найбільш популярними серед українців залишаться вклади на 50-100 тис. грн, які в загальній структурі депозитів складуть більше 50%

Крім того, прогнозує експерт, очікується зростання кількості вкладів з можливістю дострокового розірвання угоди з нинішніх 10% до 15-18%, а також депозитів з опцією поповнення рахунку — з 7% до 10-12%. "Громадяни вже готові розміщувати кошти на більш тривалі терміни, однак і зростає кількість тих, хто прагне додатково убезпечити себе від можливих форс-мажорних обставин, відкриваючи вклади з можливістю дострокового зняття коштів, хоч і з меншим прибутком", — зазначив Дмитро Замотаєв.

За сприятливих економічних обставин, пік активності з відкриття депозитів може припасти на січень-лютий, травень-червень та вересень-жовтень: такі періоди активності є типовими для сегмента депозитів. "Пікові" періоди збігатимуться з можливими новими рішеннями регулятора про зменшення облікової ставки та ставки за депозитними сертифікатами.

Нагадаємо, з початку 2024 року в Україні синхронно з попитом на безготівковому ринку зростав попит на готівкову валюту. Подальші коливання курсу залежать від кількох чинників, головним з яких є своєчасне надання Україні допомоги від ЄС та США.

Як раніше писав Фокус, уряд затвердив план податкових змін в Україні, оформлений документом Національна стратегія доходів до 2030 року, у якому йдеться про майбутнє зростання податків для громадян.