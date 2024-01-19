Румунські фермери зняли блокаду з одного пункту пропуску на кордоні з Україною, — ДПСУ

У Держприкордонслужбі нагадали, що перетнути кордон України з Румунією через КПП "Красноїльськ" можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.

У Румунії розблоковано рух вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського КПП "Красноїльськ". Про це повідомила Державна прикордонна служба України 19 січня.

Повідомляється, що пропуск усіх транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

Водночас у ДПСУ наголосили, що перетнути державний кордон України з Румунією через КПП "Красноїльськ" можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.

У ДПСУ повідомили про зняття блокади перед КПП "Вікову-де-Сус — Красноїльськ". Фото: ДПСУ

Блокада кордону з боку Румунії: що відомо

Нагадаємо, 13 січня в ДПСУ повідомили, що на території Румунії фермери та аграрії почали блокувати рух вантажних автомобілів через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського пункту пропуску "Порубне".

За два дні, 15 січня, акція протесту румунських фермерів поширилася на ще один пункт пропуску на україно-румунському кордоні — "Верхній Виків (Вікову-де-Сус) — Красноїльськ".

За даними ЗМІ, 17 січня румунські фермери почали пропускати українські фури через кордон, однак їх супроводжуватимуть співробітники поліції. Йдеться про митний пункт "Сірет-Порубне".

Однак 18 січня румунські фермери заблокували рух до третього пункту пропуску — "Халмеу-Дяково".