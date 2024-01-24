Щоб не зустрітися з податковою: хто з українців має доплатити податки у 2024 році

Кампанія з декларування доходів уже стартувала, українців закликають задекларувати доходи за 2023 рік.

В Україні громадянам потрібно повідомити про доходи та доплатити податки за деякі доходи, які були отримані впродовж 2023 року. Так, у січні 2024-го "поділитися" з державою потрібно тим, хто мав дохід від оренди, і тим, хто отримував додатковий прибуток від зайняття підприємницькою діяльністю. Про це розповіли в Головному управлінні Державної податкової служби (ДПС) в Одеській області.

Так, платити додатково, а також декларувати, потрібно:

окремі види доходів, які не оподатковуються під час виплати, але які не звільняються від оподаткування відповідно до пунктів 168.1.3 Податкового кодексу України (суми заборгованості, за якими минув строк позовної давності; нецільова благодійна допомога понад установлену норму; додаткове благо тощо);

отримані доходи від особи, яка не є податковим агентом згідно з пп. 168.2.1 ПКУ (спадщина; дарунки; доходи від оренди майна іншій фізичній особі; доходи від операцій з продажу (обміну) рухомого та нерухомого майна, у випадках, передбачених ПКУ тощо);

іноземні доходи (пункти 170.11.1 ПКУ)

Також декларацію подають:

фізособи, які отримують доходи від підприємницької діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування (стаття 177 ПКУ);

фізособи, які провадять незалежну професійну діяльність (стаття 178 ПКУ);

іноземці, які за результатами звітного року набули статусу резидента України, мають показати доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи (пункти 170.10.4 ПКУ);

платники податку — резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання.

Податок на розкіш: до чого готуватися українцям

Україна потребує додаткового фінансування мобілізації в умовах повномасштабної війни з Росією. Як пояснила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, уряд активно опрацьовує варіанти з підвищенням податків за допомогою впровадження прогресивної ставки. Так, якщо громадянин мало заробляє, то він не готовий платити більше, ніж зараз, але людей з великими доходами це могло б стосуватися.

"Тобто якщо ви заробляєте від 20 тисяч гривень, наприклад, то ви могли б платити військовий збір не 1,5%, а 3%. І це б допомогло утримувати наші війська", — зазначила вона.

Є варіант також додати податок на розкіш, оскільки навіть під час війни країна продовжує імпортувати техніку, автомобілі тощо. Завозять в Україну і дорогі телефони з ноутбуками, а це негативно впливає на платіжний баланс.

"Ніхто не говорить про те, що потрібно оподатковувати телефон за 5 тисяч гривень, але якщо це новий iPhone, який коштує 60-70 тисяч гривень, то його можна обкладати додатковим податком", — пояснила Підласа.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Кабмін України планує провести масштабну реформу у сфері податків після ухвалення нової Національної стратегії доходів.