В Україні працюють над реформою податкової системи: що зміниться для бізнесу

У рамках втілення Нацстратегії доходів, в Україні, як пояснив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, відбудуться деякі зміни для фізичних осіб-підприємців.

В Україні хочуть реформувати податкову систему для бізнесу. Йдеться про збільшення ліміту річного доходу для фізосіб-підприємців (ФОП), які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сказав голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Він пояснив, що систему єдиного податку потрібно оновити, оскільки вона не підтримує бізнес, а навпаки — дає змогу підприємцям ухилятися від оподаткування. Чинні ліміти, затверджені на сьогоднішній день у законодавстві для фізосіб-підприємців, є сенс збільшувати, проте в сукупності з системою єдиного податку.

Які саме відбудуться зміни і коли їх почнуть впроваджувати, Гетманцев не повідомив. Очікується, що за основу буде взято польську систему, а всі будуть переведені на звичайну систему оподаткування протягом трьох років після скасування воєнного стану в Україні.

Голова податкового комітету зазначив, що всі ці умови прописані в Нацстратегії доходів, яку Кабмін затвердив наприкінці 2023 року.

"Там більший ліміт — 2 млн євро (близько 81,5 млн грн). Але й різні ставки оподаткування: передбачається одна група для платників єдиного податку, а не три. А також різні ставки оподаткування — залежно від здійснюваної діяльності", — розповів нардеп.

При цьому Міністерство фінансів пропонує скасувати реєстрацію ФОПів. Поки що фінального рішення немає, його напрацюють у рамках дискусій, однак від загального підходу не відмовляться.

Як змінився обсяг доходу для ФОП у 2024 році

Оскільки в Україні з 1 січня мінімальна зарплата збільшилася до 7 100 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб до 3 028 гривень, то й ліміти доходів фізичних осіб-підприємців теж змінилися. Так, максимально допустимий дохід для підприємців розраховується на основі мінімальної заробітної плати. Тож у 2024 році сума доходу для підприємців не повинна перевищувати такі значення на місяць:

1 185 700 грн — для першої групи;

5 921 400 грн — для другої групи;

8 285 700 грн — для третьої групи.

Нагадаємо, раніше Фокус пояснював, коли в Україні може зникнути спрощена система для ФОПів. Також у Верховній Раді розповіли, як змінилася діяльність ФОП ів після повернення штрафних санкцій за відсутність реєстраторів розрахункових операцій (РРО).