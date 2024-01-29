Пенсії в Україні з 1 лютого: яких змін чекати тим, хто отримує виплати

Під кінець лютого стане відомий точний відсоток індексації пенсії. Раніше в Міністерстві соціальної політики говорили, що індексація пенсій буде на рівні 13%.

З 1 січня 2024 року деякі види пенсійних виплат в Україні збільшилися, оскільки було переглянуто прожиткові мінімуми для різних категорій громадян. Індексація пенсій запланована на березень, тому Фокус вирішив з'ясувати, чи будуть якісь зміни в пенсійних виплатах українців у лютому.

Пенсії з 1 лютого

Станом на 1 лютого, мінімальна пенсія залишатиметься на рівні 2 361 гривні, тоді як максимальна пенсія становитиме 23 610 гривень. Водночас українці можуть розраховувати на різні надбавки до своїх пенсій. За даними Пенсійного фонду, наразі ці доплати такі:

для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно — 300 гривень;

від 75 до 79 років включно — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Індексація пенсій 2024

Також у лютому уряд обіцяє розрахувати розмір індексації пенсій, яка відбудеться 1 березня 2024 року. За словами першого заступника міністра соціальної політики Дар'ї Марчак очікується, що пенсійні виплати громадян збільшаться на 13%.

"Точний розмір буде розраховано виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого", — зазначила вона.

Як пояснила Марчак, таким чином пенсіонерів захистять від негативного впливу інфляції.

Загалом очікується, що пенсії буде перераховано тричі — у січні, березні та липні. Так, у січні пенсії вже збільшилися у тих, хто отримував мінімальну і максимальну пенсію. Також у січні та липні будуть перераховані виплати "чорнобильцям" і тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем (35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок). Після цього мінімальна пенсія для цих категорій спочатку зросте до 2 840 гривень, а пізніше — до 3,2 тисячі гривень.

А в березні відбудеться планова індексація пенсій, яку хочуть провести за бальною системою. Таким чином уряд хоче зрівняти виплати громадян, які вийшли на пенсію в різний час. Після індексації 2024 року середня пенсія має підвищитися до 6 тисяч гривень.

Водночас міністр соціальної політики Оксана Жолнович 24 січня розповіла, що українцям не варто переживати через можливі затримки у виплатах пенсій. За її словами, у бюджеті вистачає грошей на всі соціальні виплати.

"Наш бюджет прогнозований, у ньому закладено кошти для індексації пенсій", — підкреслила вона.

Нагадаємо, нещодавно Пенсійний фонд України (ПФУ) показав, яка середня пенсія в різних регіонах країни. Також у Міністерстві соціальної політики розповіли, як можна оформити пенсію з-за кордону.