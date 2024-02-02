Для відключення світла розмір боргу неважливий? Чи існує мінімальна сума заборгованості

За словами юристів, важко наперед визначити, яка сума боргу стане критичною для певного домоволодіння.

В українському законодавстві відсутній мінімальний показник заборгованості, через який споживачу можуть відключити комунальні послуги. Про йдеться у статті Фокусу: "Боржники без світла. Кому в Україні невдовзі загрожує відключення електроенергії".

Як розповіла адвокатеса Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова, існують випадки, коли постачальник через суд вимагав стягнути зі споживача і десять тисяч гривень, і навіть одну тисячу.

"За загальними нормами, оплата послуг здійснюється не пізніше останнього дня місяця, що настає за розрахунковим періодом, якщо інший порядок та строки не визначені договором. Жодного обмеження по сумі такого боргу не передбачено, були випадки, коли до суду постачальник звертався з вимогою про стягнення зі споживача і 1 тисячу гривень, і 10 тисяч грн. Тож сказати, яка сума боргу стане критичною саме для певного домоволодіння, наперед неможливо", — пояснила вона.

Водночас у компанії YASNO не заперечують той аргумент, що у законодавстві не визначена мінімальна сума боргу, щоби відключити комунальну послугу боржнику. Та наголошують, що спочатку від світла відключатимуть клієнтів, які накопичили чималу суму боргу та не сплачували рахунки найдовше.

Юристи ж зауважують, що сказати, яка сума боргу стане критичною для певного домоволодіння, наперед неможливо.

Нагадаємо, 29 січня член комітету з питань енергетики Ради Сергій Нагорняк попередив, що впродовж 2024 року тарифи на електроенергію в Україні підвищать. Очікується, що нову ціну побутовим споживачам встановлять на рівні 6,6 грн/кВт-год.

Також Фокус розповідав, що українські постачальники визначилися, якими будуть тарифи на газ для побутових споживачів у лютому. Так, ціни коливатимуться від 7,70 до 9,99 гривні за кубічний метр. Водночас більша частина населення є клієнтами компанії "Нафтогаз", тож вони купуватимуть "блакитне паливо" за ціною 7,96 гривні.