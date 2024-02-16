Ніяких зарплат у конвертах: як український бізнес змінює принцип роботи

У Верховній Раді вважають, що змінам посприяла роз'яснювальна робота Державної податкової служби з бізнесом.

У 2023 році в Україні почався тренд, у межах якого відбувається відбілювання зарплат. Про це написав у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Примітно, що бізнес це робить самостійно, на випередження тих негативних наслідків, які зарплати в конвертах тягнуть. Дуже важлива і роз'яснювальна робота Державної податкової служби з бізнесом з цього питання", — написав він у своєму повідомленні.

За його інформацією, у I кварталі 2023 року 31,6 тисячі суб'єктів господарювання нарахували та сплатили ПДФО з єдиним соціальним внеском із зарплат, менших, ніж був рівень виплат по регіонах.

Однак уже в період з червня по жовтень ситуація різко змінилася. Так, 19,6 тисячі суб'єктів господарювання підвищили зарплату, а три тисячі суб'єктів господарювання підвищили та досягли рівня середньої заробітної плати по регіону. Завдяки цьому український бюджет отримав майже 2,296 мільярда гривень ПДФО.

"При цьому тренд на відбілювання зарплат висхідний", — підкреслив політик.

Як змінилися зарплати українців

З початком 2024 року практично у всіх великих містах України роботодавці почали підвищувати зарплати своїм співробітникам. Найбільше, порівняно з груднем 2023 року, зарплати збільшилися у херсонців — одразу на 1,5 тисячі гривень. Тепер виплати становлять, у середньому, 22,5 тисячі гривень.

Також у низці міст збільшення становило близько 1 тисячі гривень. Наприклад:

у Рівному, де запропонована зарплата зросла до 17,3 тисячі гривень;

у Вінниці — 17 тисяч гривень;

у Луцьку — 16,5 тисячі гривень.

Раніше Фокус писав, які пенсійні виплати отримують у різних регіонах України. Тим часом у Кабміні прогнозують, що до 2026 року зарплати українців досягнуть позначки в 30 тисяч.