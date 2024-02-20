Завдано серйозної шкоди: в РФ проблеми з переробкою нафти через українські дрони, — ЗМІ

У лютому середньодобові обсяги переробки нафти в Росії знизилися до 5,21 мільйонів барелів — це найнижчий показник з початку жовтня.

У Росії спостерігаються проблеми з переробкою нафти, оскільки нафтопереробні заводи (НПЗ) країни не можуть відновити потужність після атак українських безпілотників. Як повідомляє агентство Bloomberg, за останній тиждень переробка впала до найнижчого з жовтня 2023 року рівня.

Падіння обсягів переробки сягнуло майже 380 тисяч барелів на день порівняно з груднем — останнім місяцем перед тим, як Україна почала атаки на російські НПЗ.

Як пишуть журналісти, у лютому середньодобові обсяги переробки нафти в Росії знизилися до 5,21 мільйона барелів, що є найнижчим показником з початку жовтня.

Джерело, знайоме із ситуацією, розповіло журналістам, що на другому тижні лютого нафтопереробні заводи переробляли 5,16 мільйона барелів нафти на день. Це на 94 тисячі барелів на день менше, ніж попереднього тижня, підрахували журналісти.

Зазначається, що з початку 2024 року Збройним силам України вдалося пошкодити шість нафтопереробних заводів у РФ, що загалом становить близько 18% усієї переробної потужності Росії.

Удари по НПЗ в РФ: деталі

Фокус уже писав, як українські безпілотники атакують заводи в різних регіонах Росії, щоб скоротити нафтогазовий потенціал РФ.

Наприклад, у ніч на 21 січня палало на нафтовому терміналі компанії "Новатек" в Усть-Лузі неподалік від Санкт-Петербурга. Зафіксовано щонайменше два вибухи: російські пожежники витратили близько доби, щоб загасити полум'я. Саме в момент атаки завантажувалися вісім вантажних кораблів, які мали везти на продаж російські нафтопродукти або сиру нафту.

24 січня стався напад на нафтобазу в Туапсе. У підсумку завод з переробки конденсату ПАТ "Новатек" на Балтійському узбережжі і Туапсинський НПЗ ПАТ "Роснефть" були змушені зупинити первинну переробку нафти в останній тиждень січня.

9 січня було шумно на нафтопереробному заводі в Орлі. За попередніми даними, атаку здійснили підрозділи ГУР Міноборони, використавши БПЛА української розробки.

Загалом, як підрахував портал "Слово і діло", українська армія з вересня 2023 року по середину лютого 2024 року завдала 18 ударів по нафтопереробних заводах в РФ. Найуспішнішими були два місяці

грудень 2023 року — було атаковано чотири цілі;

січень 2024 року — було атаковано шість цілей.

Важливо Атакований хуситами танкер перевозив російську нафту

Раніше стало відомо, що Росія продовжує заробляти на експорті сирої нафти, оскільки сировину активно купує Індія.