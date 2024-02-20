Компенсацію за житло для переселенців отримають ще більше українців: що зміниться

У Мінреінтеграції вже працюють над змінами та розширили категорії установ, яким також виплачуватимуть грошову компенсацію.

В Україні компенсації за допомогу з житлом для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) хочуть надавати не тільки українцям, а й благодійним і громадським організаціям. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Ідеться про виплати на комунальні послуги, які держава надає громадянам за безоплатне розселення переселенців у межах програми "Прихисток". У неопалювальний період українцям виплачує половину цієї суми — 450 гривень на оплату комунальних послуг, а з 1 жовтня ця сума збільшується до 900 гривень на кожного переселенця.

У відомстві зазначають, що компенсація за спожиті комунальні послуги також надається:

сільським, селищним і міським радам для комунальних підприємств, установ і закладів територіальної громади, а також державним навчальним закладам;

районним держадміністраціям для підприємств, установ і закладів, що діють на засадах спільної комунальної власності територіальних громад району та перебувають в управлінні районних рад;

підприємствам, установам і закладам спільної комунальної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад, а також державним навчальним закладам;

фізичним особам-підприємцям, приватним підприємствам, установам і закладам, що розміщені на території відповідних областей (окрім приватних закладів освіти).

"Водночас некомерційні громадські об'єднання та благодійні організації також беруть участь у розміщенні ВПО, але їм не надають компенсацію", — кажуть у Мінреінтеграції.

Тому у відомстві зараз опрацьовують зміни, щоб розширити категорії установ, яким також виплачуватимуть грошову компенсацію на комуналку.

У планах — що громадські організації та благодійні фонди, які мають статус неприбуткових організацій і які облаштували місця, де переселенці можуть жити безоплатно, отримуватимуть компенсації.

Державна програма "Прихисток": як долучитися

Таке право мають українці з житлом, якщо вони готові дозволити переселенцям безоплатно жити у квартирі або будинку. Важлива умова: вони не мають бути родичами тих, кому збираються надати житло. Також для того, щоб стати учасником програми, потрібно:

зареєструвати своє житло на сайті програми "Прихисток";

наступного дня подати заяву до органів місцевого самоврядування (до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування житлового приміщення), зазначивши ім'я та по батькові кожної з розміщених осіб і додаючи копії документів, що засвідчують їхню особу.

Раніше Фокус пояснював, кому з переселенців держава не надаватиме виплати на проживання у 2024 році. Водночас із 1 березня деяким ВПО надання фіндопомоги продовжать автоматично. Зазначимо, за даними віцепрем'єр-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, в Україні станом на початок 2024 року є майже п'ять мільйонів ВПО.