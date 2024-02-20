Фермери Польщі влаштували нову блокаду України: деталі нового загострення на кордоні (фото, відео)
Наразі поляки послабили обмеження руху біля кордону з Україною. На деяких пунктах пропуску відновився рух легкових транспортних засобів і автобусів, тоді як блокування вантажівок ще триває, розповіли в ДПСУ.
Із 9 лютого на кордоні з Польщею триває 30-денний страйк, який організували польські перевізники. А вже 20 числа до перевізників приєднаються й фермери, які пообіцяли повністю зупинити роботу всіх пунктів пропуску. Які причини страйків і яка реакція української та польської влади, розповідає Фокус.
Обмеження руху транспорту на польсько-українському кордоні
За повідомленням ДПСУ, у вівторок 20 лютого польські страйкарі близько 13:00 почали жорсткіше обмежувати рух трансорту на кордоні з Україною. Зокрема, обмеження руху відбулося на пунктах пропуску "Медика — Шегині", "Долгобичув — Угринів", "Зосін — Устилуг", "Корчова — Краківець", "Гребенне — Рава-Руська", "Дорогуськ — Ягодин".
Проте вже після 17:00 польські страйкарі послабили обмеження руху біля кордону з Україною. Зокрема, відновився рух легкових автомобілів і автобусів через пункт пропуску "Гребенне — Рава-Руська". Також протестувальники висловили готовність щогодини пропускати по вантажівці в обох напрямках.
"Учасники акції протесту готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін — Устилуг". Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі та по 3 вантажівки на в’їзд в Україну", — ідеться в повідомленні.
Водночас автобуси пропускатимуть в обох напрямках у звичайному режимі.
Після 18:00 поляки розблокували рух легковиків і автобусів через пункт пропуску "Долгобичув — Угринів". Проте протестувальники хочуть продовжити обмеження руху для вантажівок і пропускати щогодини по чотири вантажівки на вʼїзд в Україну та по одній на виїзд.
Мирна акція протесту українських перевізників
У відповідь на обмеження руху поляками українські перевізники розпочали мирну акцію протесту на пункті пропуску "Краківець — Корчова". Вони вимагали не обмежувати проїзд транспорту.
Поляки розсипали українське зерно
Польські протестувальники висипали зерно з двох українських вагонів на станції "Медика". За інформацією "Укрзалізниці", вантаж прямував до Німеччини.
"Укрзалізниця" чітко дотримується введеної у квітні 2023 року заборони на імпорт зернових вантажів до Республіки Польща та лише перевозить транзитом ці вантажі по території сусідньої країни", — ідеться в повідомленні.
Реакція української сторони на розсипане зерно
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що поляки висипали чотири тонни зерна на залізничні колії, що є "черговою політичною провокацією, спрямованою на розкол між нашими народами".
ЦВід зіпсованого зерна не виграє ніхто. Такі "акції" — програш для всіх, окрім росіян, які зацікавлені в знищенні наших країн і розбраті цивілізованих країн", — сказав Кубраков.
Натомість міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що засуджує таку форму протесту польських аграріїв.
"Кукурудза, яку польські протестувальники висипали з вагона, ішла в Німеччину. В Польщу кукурудза з України не експортується. Перешкоджання торгівлі України з іншими країнами світу неприйнятне та суперечить спільним українсько-польським цілям", — сказав він.
Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов звинуватив польських фермерів у ксенофобії та виправданні геноциду.
"Будь-яка наруга над зерном і хлібом для народу, який пережив Голодомор, це свідомий, публічний прояв ксенофобії та виправдання геноциду проти українців. Допускати й терпіти подібні огидні вчинки просто неможливо", — сказав він.
Польські фермери звернулися до Путіна
Біля з'їзду з автостради А1 у польських Гожичках біля кордону з Чехією польські трактори заблокували дорогу. Фермери вимагають зупинили експорт сільгосппродукції з України до ЄС через те, що вона нібито не відповідає стандартам. Протестувальники були з банерами, на одному з яких було написано послання президенту РФ: "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями". Також на тракторі був прапор СРСР.
За даними журналістів, учасник із плакатом про заклик Путіну може отримати повідомлення через "пропаганду тоталітарного державного ладу".
Поляки заблокували проїзд пасажирського автобуса з України
Удень 20 лютого на пункті пропуску "Рава-Руська" поляки заблокували проїзд пасажирського автобуса з України та влаштували скандал. Одного з пасажирів, який повідомляв, що не українець і має паспорт Ізраїлю, запакували в наручники та повезли кудись.
Реакція української сторони на блокування руху на польсько-українському кордоні
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що реакція польського уряду на блокування пасажирського транспорту на польському кордоні — важлива.
"Ситуація вже починає виходити з-під контролю та за межі цивілізованого протесту. В автобусі перебувають жінки й діти, які не можуть ставати заручниками будь-якого протесту. Я наголосив на цьому під час розмови з Яцеком Сєвєрою, очільником бюро нацбезпеки Польщі. Це небезпечна картинка, яка буде повністю використана росіянами для розколу європейської єдності", — сказав він.
Він упевнений, що такі дії підтримує меншість у Польщі, зокрема й польський уряд.
Під час вечірнього звернення 19 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що через польський кордон проходить лише 5% усього експорту аграрної продукції, тому "ситуація не в зерні, а, скоріше, у політиці". За його словами, Україна та Польща повинні виробити спільні рішення, які допоможуть вийти з цієї ситуації.
Реакція польської сторони на протести на кордоні
20 лютого міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський звернувся до польських фермерів і заявив, що повне закриття кордону може спричинити зупинку експорту польських товарів до України та призвести до втрати доходів і скорочення багатьох робочих місць.
За його словами, Польща хоче розробити двосторонню угоду з Україною, яка б розширила сферу захисту ринку.
Міністр розвитку й технологій Польщі Кшиштоф Гетьман 20 лютого заявив, що підтримує фермерів, які вирішили блокувати польсько-український кордон. За його словами, вони мають право на протест і можуть висловлювати це різними способами. Також він відповів на слова Зеленського та наголосив, що протести на кордоні не мають нічого спільного з політикою.
Нагадаємо, 19 лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про необхідність зупинити постачання української продукції в Європу. За його словами, Брюссель встановив правила для європейських фермерів, які роблять для них виробництво все дорожчим.
10 лютого політолог Валентин Гладких заявив, що поляки мають претензію до ЄС: вони хочуть, аби були переглянута низка рішень щодо України. Водночас причиною польської блокади він назвав неефективну аграрну політику ЄС.