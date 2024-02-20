Фермери Польщі влаштували нову блокаду України: деталі нового загострення на кордоні (фото, відео)

Наразі поляки послабили обмеження руху біля кордону з Україною. На деяких пунктах пропуску відновився рух легкових транспортних засобів і автобусів, тоді як блокування вантажівок ще триває, розповіли в ДПСУ.

Із 9 лютого на кордоні з Польщею триває 30-денний страйк, який організували польські перевізники. А вже 20 числа до перевізників приєднаються й фермери, які пообіцяли повністю зупинити роботу всіх пунктів пропуску. Які причини страйків і яка реакція української та польської влади, розповідає Фокус.

Обмеження руху транспорту на польсько-українському кордоні

За повідомленням ДПСУ, у вівторок 20 лютого польські страйкарі близько 13:00 почали жорсткіше обмежувати рух трансорту на кордоні з Україною. Зокрема, обмеження руху відбулося на пунктах пропуску "Медика — Шегині", "Долгобичув — Угринів", "Зосін — Устилуг", "Корчова — Краківець", "Гребенне — Рава-Руська", "Дорогуськ — Ягодин".

Проте вже після 17:00 польські страйкарі послабили обмеження руху біля кордону з Україною. Зокрема, відновився рух легкових автомобілів і автобусів через пункт пропуску "Гребенне — Рава-Руська". Також протестувальники висловили готовність щогодини пропускати по вантажівці в обох напрямках.

"Учасники акції протесту готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін — Устилуг". Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі та по 3 вантажівки на в’їзд в Україну", — ідеться в повідомленні.

Водночас автобуси пропускатимуть в обох напрямках у звичайному режимі.

Після 18:00 поляки розблокували рух легковиків і автобусів через пункт пропуску "Долгобичув — Угринів". Проте протестувальники хочуть продовжити обмеження руху для вантажівок і пропускати щогодини по чотири вантажівки на вʼїзд в Україну та по одній на виїзд.

Мирна акція протесту українських перевізників

У відповідь на обмеження руху поляками українські перевізники розпочали мирну акцію протесту на пункті пропуску "Краківець — Корчова". Вони вимагали не обмежувати проїзд транспорту.

Поляки розсипали українське зерно

Польські протестувальники висипали зерно з двох українських вагонів на станції "Медика". За інформацією "Укрзалізниці", вантаж прямував до Німеччини.

"Укрзалізниця" чітко дотримується введеної у квітні 2023 року заборони на імпорт зернових вантажів до Республіки Польща та лише перевозить транзитом ці вантажі по території сусідньої країни", — ідеться в повідомленні.

Реакція української сторони на розсипане зерно

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що поляки висипали чотири тонни зерна на залізничні колії, що є "черговою політичною провокацією, спрямованою на розкол між нашими народами".

ЦВід зіпсованого зерна не виграє ніхто. Такі "акції" — програш для всіх, окрім росіян, які зацікавлені в знищенні наших країн і розбраті цивілізованих країн", — сказав Кубраков.

Натомість міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що засуджує таку форму протесту польських аграріїв.

"Кукурудза, яку польські протестувальники висипали з вагона, ішла в Німеччину. В Польщу кукурудза з України не експортується. Перешкоджання торгівлі України з іншими країнами світу неприйнятне та суперечить спільним українсько-польським цілям", — сказав він.

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов звинуватив польських фермерів у ксенофобії та виправданні геноциду.

"Будь-яка наруга над зерном і хлібом для народу, який пережив Голодомор, це свідомий, публічний прояв ксенофобії та виправдання геноциду проти українців. Допускати й терпіти подібні огидні вчинки просто неможливо", — сказав він.

Польські фермери звернулися до Путіна

Біля з'їзду з автостради А1 у польських Гожичках біля кордону з Чехією польські трактори заблокували дорогу. Фермери вимагають зупинили експорт сільгосппродукції з України до ЄС через те, що вона нібито не відповідає стандартам. Протестувальники були з банерами, на одному з яких було написано послання президенту РФ: "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями". Також на тракторі був прапор СРСР.

За даними журналістів, учасник із плакатом про заклик Путіну може отримати повідомлення через "пропаганду тоталітарного державного ладу".

Плакат із закликом до Путіна Фото: Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Поляки заблокували проїзд пасажирського автобуса з України

Удень 20 лютого на пункті пропуску "Рава-Руська" поляки заблокували проїзд пасажирського автобуса з України та влаштували скандал. Одного з пасажирів, який повідомляв, що не українець і має паспорт Ізраїлю, запакували в наручники та повезли кудись.

Реакція української сторони на блокування руху на польсько-українському кордоні

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що реакція польського уряду на блокування пасажирського транспорту на польському кордоні — важлива.

"Ситуація вже починає виходити з-під контролю та за межі цивілізованого протесту. В автобусі перебувають жінки й діти, які не можуть ставати заручниками будь-якого протесту. Я наголосив на цьому під час розмови з Яцеком Сєвєрою, очільником бюро нацбезпеки Польщі. Це небезпечна картинка, яка буде повністю використана росіянами для розколу європейської єдності", — сказав він.

Він упевнений, що такі дії підтримує меншість у Польщі, зокрема й польський уряд.

Під час вечірнього звернення 19 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що через польський кордон проходить лише 5% усього експорту аграрної продукції, тому "ситуація не в зерні, а, скоріше, у політиці". За його словами, Україна та Польща повинні виробити спільні рішення, які допоможуть вийти з цієї ситуації.

Реакція польської сторони на протести на кордоні

20 лютого міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський звернувся до польських фермерів і заявив, що повне закриття кордону може спричинити зупинку експорту польських товарів до України та призвести до втрати доходів і скорочення багатьох робочих місць.

За його словами, Польща хоче розробити двосторонню угоду з Україною, яка б розширила сферу захисту ринку.

Міністр розвитку й технологій Польщі Кшиштоф Гетьман 20 лютого заявив, що підтримує фермерів, які вирішили блокувати польсько-український кордон. За його словами, вони мають право на протест і можуть висловлювати це різними способами. Також він відповів на слова Зеленського та наголосив, що протести на кордоні не мають нічого спільного з політикою.

Нагадаємо, 19 лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про необхідність зупинити постачання української продукції в Європу. За його словами, Брюссель встановив правила для європейських фермерів, які роблять для них виробництво все дорожчим.

10 лютого політолог Валентин Гладких заявив, що поляки мають претензію до ЄС: вони хочуть, аби були переглянута низка рішень щодо України. Водночас причиною польської блокади він назвав неефективну аграрну політику ЄС.