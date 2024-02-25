"Четвертий випадок вандалізму": у Польщі пошкодили 8 вагонів з українським урожаєм (фото)

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, Україна сумлінно виконує свої зобов'язання. Ні зерно, ні кукурудза, ні ріпак — не залишається в Польщі.

У Польщі невідомі особи в ніч з 24 на 25 лютого висипали щонайменше 8 піввагонів української кукурудзи. Цей інцидент стався на залізниці в селі Котомеж Бидгозького повіту Куявсько-Поморського воєводства. Це наймасштабніше псування українського зерна від початку протестів польських фермерів. Про незаконне втручання в роботу залізничного транспорту повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Інцидент стався за 150 км від порту Гданськ, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі. Тобто, українська сільськогосподарська продукція їхала транзитом через країну.

Фото: t.me/UkrzalInfo

"Укрзалізниця фактично щодня фіксує системне псування українських вантажів на території Польщі. Це злочин проти України, який вийшов з-під контролю. І що довше ситуації приділятиметься з боку Польщі недостатня увага та не ухвалюватимуться відповідні рішення, то складнішою та неконтрольованішою буде ситуація", — зазначили у відомстві.

Фото: t.me/UkrzalInfo

На цю ситуацію різко відреагував міністр інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, Україна сумлінно виконує свої зобов'язання. Згідно з наявними домовленостями з урядом Республіки Польща, українська сторона не експортує деякі види аграрної продукції на її територію.

"Це підтверджено на офіційному рівні — ні зерно, ні кукурудза, ні ріпак — не залишається там. Це четвертий випадок вандалізму на польських залізничних станціях. Четвертий випадок безкарності та безвідповідальності", — зазначив міністр.

Нагадаємо, 24 лютого повідомлялося про те, що в Польщі знову висипали українську агропродукцію. За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії.