У ЄС буде більше українського струму: які зміни відбудуться навесні
З 1 березня 2024 року Україна зможе постачати в Європу 550 МВт електроенергії на годину, замість 400 МВт, як відбувається зараз.
Оператори європейської енергосистеми ENTSO-E дозволили збільшити пропускну здатність імпорту електроенергії з України. Про це повідомив 26 лютого на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Як пояснив Кудрицький, з 1 березня експортна спроможність міждержавних інтерконекторів з України до Європейського Союзу становитиме 550 МВт щогодини, замість нинішніх 400 МВт.
"Ця потужність дорівнює роботі одного додаткового блоку теплової електростанції", — написав він.
За його словами, із середини лютого Україна поступово нарощує темпи експорту електроенергії, водночас обсяги імпорту струму знижуються.
"Позитивне рішення ENTSO-E сьогодні також свідчить про те, що ми продовжуємо вдосконалювати нашу енергосистему: виконуємо технічні умови європейських колег для того, щоб підготувати нашу енергетичну інфраструктуру до збільшених обсягів експорту", — додав Володимир Кудрицький.
Енергетика України
З лютого 2024 року, за даними аналітиків Центру економічної стратегії, українську електроенергію купують чотири європейські країни, а саме:
- Молдова;
- Польща;
- Румунія;
- Словаччина.
Зазначається, що енергетична система України працює стабільно, а якщо виникають перебої, то їх вдається швидко усунути.
Примітно й те, що Україна відновила експорт електроенергії на два місяці раніше, ніж 2023 року, коли енергетика зазнала масованих ракетних ударів восени 2022 року і взимку 2023-го.
Зима без блекаутів: як вдалося збалансувати роботу енергосистеми під час війни
Наприкінці січня представник парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що уникнути блекаутів вдалося завдяки вдалій диспетчеризації енергосистеми з боку "Укренерго". Допомогла й аварійна допомога, яку Україні надавала Румунія, Словаччина, Польща, Молдова.
Крім того, йшов законтрактований комерційний імпорт електроенергії з європейських країн. Збалансувати ситуацію вдалося і завдяки гідроенергетикам.
Також раніше Фокус писав, чому деяким українцям можуть відключити світло і як цього уникнути.