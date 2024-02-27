У ЄС буде більше українського струму: які зміни відбудуться навесні

З 1 березня 2024 року Україна зможе постачати в Європу 550 МВт електроенергії на годину, замість 400 МВт, як відбувається зараз.

Оператори європейської енергосистеми ENTSO-E дозволили збільшити пропускну здатність імпорту електроенергії з України. Про це повідомив 26 лютого на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Як пояснив Кудрицький, з 1 березня експортна спроможність міждержавних інтерконекторів з України до Європейського Союзу становитиме 550 МВт щогодини, замість нинішніх 400 МВт.

"Ця потужність дорівнює роботі одного додаткового блоку теплової електростанції", — написав він.

За його словами, із середини лютого Україна поступово нарощує темпи експорту електроенергії, водночас обсяги імпорту струму знижуються.

"Позитивне рішення ENTSO-E сьогодні також свідчить про те, що ми продовжуємо вдосконалювати нашу енергосистему: виконуємо технічні умови європейських колег для того, щоб підготувати нашу енергетичну інфраструктуру до збільшених обсягів експорту", — додав Володимир Кудрицький.

Енергетика України

З лютого 2024 року, за даними аналітиків Центру економічної стратегії, українську електроенергію купують чотири європейські країни, а саме:

Молдова;

Польща;

Румунія;

Словаччина.

Зазначається, що енергетична система України працює стабільно, а якщо виникають перебої, то їх вдається швидко усунути.

Примітно й те, що Україна відновила експорт електроенергії на два місяці раніше, ніж 2023 року, коли енергетика зазнала масованих ракетних ударів восени 2022 року і взимку 2023-го.

Зима без блекаутів: як вдалося збалансувати роботу енергосистеми під час війни

Наприкінці січня представник парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що уникнути блекаутів вдалося завдяки вдалій диспетчеризації енергосистеми з боку "Укренерго". Допомогла й аварійна допомога, яку Україні надавала Румунія, Словаччина, Польща, Молдова.

Крім того, йшов законтрактований комерційний імпорт електроенергії з європейських країн. Збалансувати ситуацію вдалося і завдяки гідроенергетикам.

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