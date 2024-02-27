Новий збій на бензоколонці: чому Росія вводить заборону на експорт бензину

Експортні обмеження в Росії, як очікується, діятимуть півроку.

Російський уряд з 1 березня 2024 року вводить заборону на експорт бензину. Також до 16% буде збільшено норматив продажів дизельного палива на біржі. Заборона на продаж бензину за кордон, як повідомляє російське видання РБК, діятиме шість місяців.

За інформацією ЗМІ, обмежити поставки бензину має віце-прем'єр Олександр Новак. Так, 21 лютого він звернувся до прем'єр-міністра РФ із відповідною пропозицією. Причина обмежень, як стверджується: на внутрішньому ринку незабаром почнеться сезон підвищеного попиту на паливо, оскільки стартують весняні польові роботи, а на НПЗ проводитимуть планові ремонти.

Незважаючи на мораторій, Росія здійснюватиме постачання бензину до низки так званих дружніх країн, наприклад до Монголії, Узбекистану, Абхазії тощо.

Примітно, що 2023 року в Росії вже вводили тимчасову заборону на експорт палива, оскільки оптові ціни різко зросли. У Міненерго РФ тоді повідомили, що за два місяці на внутрішньому ринку було створено профіцит палива, а біржова оптова вартість бензину істотно знизилася.

Однак директор групи компаній PRIME Дмитро Леушкін тоді розповів Фокусу, що в Росії виник дефіцит палива через санкції ЄС.

"Їм самим не вистачає палива, тому що їхня логістика захлинулася, — пояснює експерт. — Уся їхня "важка" нафта заповнила всі резервуари, тому вони фізично не можуть виробляти паливо навіть для свого ринку. Уже Білорусь працює на Росію, щоб якось покращити їхню ситуацію", — зазначив він.

Заборона на експорт бензину та удари по НПЗ у РФ

Фокус уже розповідав, що українські безпілотники цієї зими атакують заводи в різних регіонах Росії. Робиться це для того, щоб нафтогазовий потенціал РФ скоротився.

Так, наприклад, у ніч на 21 січня виникла пожежа на нафтовому терміналі компанії "Новатек" в Усть-Лузі біля від Санкт-Петербурга. За попередніми даними, на об'єкті пролунали вибухи: російські пожежники гасили полум'я майже добу. Термінал атакували, коли відбувалося завантаження восьми вантажних кораблів, які мали везти на продаж російські нафтопродукти або сиру нафту.

А 24 січня було атаковано нафтобазу в Туапсе. У підсумку заводи, які займаються переробкою конденсату ПАТ "Новатек" на Балтійському узбережжі і Туапсинський НПЗ ПАТ "Роснефть" були змушені зупинити первинну переробку нафти в останній тиждень січня.

9 числа під атакою опинився нафтопереробний завод у російському місті Орел. За попередніми даними, атаку здійснили підрозділи ГУР Міноборони, за допомогою БПЛА української розробки.

Загалом, як підрахував портал "Слово і діло", українська армія в період з вересня 2023 року до середини лютого 2024-го завдала 18 ударів по нафтопереробних заводах у Росії. Найуспішнішими були два місяці

грудень 2023 року — було атаковано чотири цілі;

січень 2024 року — було атаковано шість цілей.

Нагадаємо, раніше експерт паливного ринку Сергій Куюн попередив про те, що в Україні скоро подорожчає автогаз. Як пояснив він, подорожчання становитиме близько трьох гривень.