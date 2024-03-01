За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, багато пального їде залізницею і блокада кордону польськими фермерами не зачіпає поставки до України, проте чи все спокійно з автогазом?

Ціни на бензин в Україні на початок березня становлять до 51,86 гривень за літр. За даними "Мінфіну", А-95 "преміум" є на заправках переважної частини мереж АЗС у більшості областей України. Якими будуть ціни на пальне та чи очікувати на здорожчання, зокрема, автогазу в березні експерти розповіли Фокусу у матеріалі "Блокада кордону в Польщі: як через протести зростуть ціни на автогаз, бензин та дизель".

Посилення блокування кордону з Польщею та пошук і ввезення трейдерами пального в обхід блокади, а саме через Румунію, Молдову, Угорщину, штовхають ціни вгору. І якщо на бензин сплеску цін немає, то автомобільний газ здорожчає, додавши в ціні 3 гривні.

За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, багато пального їде залізницею і протести на кордоні не зачіпають постачання.

Ціна пального в Україні: скільки коштує бензин та дизель

Станом на зараз в Україні пальне коштувє:

бензин А-95 преміум — 54,86 грн/л;

бензин А-95 — 51,46 грн/л;

бензин А-92 — 48,26 грн/л;

дизельне пальне — 51,86 грн/л;

автомобільний газ — 28,02 грн/л.

Найдешевший А-95 продають у Київській області — по 50,99 грн/л. Найдорожчий — зокрема, на Одещині, Черкащині та Львівщині, де його середня вартість становить 58,99 грн/л. На Луганщині бензин А-95 "преміум" відсутній на заправках.

Наявність пального на заправках в Україні - дефіциту немає Фото: AP

Ціни на бензин та автогаз в березні: прогноз експертів

За прогнозами Куюна, які він озвучив Фокусу, зміна маршрутів призводить до досить суттєвого подорожчання, проте найближчим часом немає ніяких передумов для зростання цін.

"За нашими розрахунками, той польський газ на 3 грн за літр додає в ціні за рахунок додаткового транспортування. Ми бачимо, що на скраплений газ ціни найбільш стрімко зростали у лютому. Але думаю, наразі цей процес вже завершений", — висловився фахівець щодо ситуації з автогазом.

А ось щодо бензину та дизеля, тут ситуауція дещо інша.

"Дуже багато пального зараз на ринку. Дуже великі запаси. Перспектива постачання теж дуже об'ємна. Деякі рухи відбуваються на заправних станціях, але це так звані "остаточні явища". Дійсно, в нас відбулося за січень-лютий досить суттєве здорожчання нафти в світі — з 77 до 83 доларів, відповідно, підтягнулися закупівельні ціни постачальників. І ми бачимо, що відбулося деяке здорожчання на заправних станціях — на гривню-півтори. Але це сталося не на всіх АЗС, а тих, що торгували по найменших цінах. Думаю, що зараз цей процес вже припинився — стабілізувалися і гуртові ціни, відповідно, думаю, що зараз буде вже більш-менш спокійна ситуація. Це, що стосується березня. А надалі важко сказати. Все буде залежати від того, що відбувається у світі. Оскільки ми імпортуємо все пальне, то орієнтуємося на цей індикатор. Тут від нас небагато що залежить. Я б сказав, що нічого взагалі не залежить", — зазначив Куюн в коментарі Фокусу.

Валютний ринок та курс долара мають суттєвий вплив на вартість пального в Україні Фото: Pixabay

Найголовнішим чинником, що впливає на ситуацію з вартістю пального, є навіть не блокада кордону, і не посівна, а девальвація національної валюти (на майже 3%), а оскільки 85%, що в Україні наразі споживається, то є імпорт, а значить, все, що закуповується, здорожчає на три відсотки, прогнозує директор науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

"Йдеться про оптовий ринок. Якщо пальне подорожчає на 3%, це означає, що в роздрібній ціні це буде десь 2-2,5 гривні залежно від виду палива. Якщо віднімати те зростання, яке вже відбулося, а воно на 50-80 копійок через здешевлення гривні відбулося, то ще залишається десь 1-1,5 грн., що потрібно очікувати. За умови, якщо нічого не зміниться", — сказав Рябцев.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року скраплений газ в Україні почав дорожчати через блокаду українсько-польського кордону, проте незабаром ціни стабілізувалися. Також Фокус писав, що акцизи на автогаз планують переглянути, щоб уніфікувати з акцизами на бензин і дизельне паливо.