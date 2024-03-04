Шмигаль назвав умову, за якої Україна продовжить транзит російського газу (відео)

Київ може продовжити транзит палива після завершення чинного контракту, якщо про це домовиться Євросоюз. Водночас у Брюсселі заявили, що не збираються вести переговори з Москвою щодо газу.

Україна готова до продовження транзиту російського газу через свою газотранспортну систему (ГТС) за ініціативи з боку країн Європейського Союзу. Водночас продовжувати чинний контракт або підписувати новий із російським "Газпромомом" Київ не збирається. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на щорічній пресконференції в понеділок, 4 березня.

"Ми, зрозуміло, не плануємо переговорів із країною-агресором про те, щоб продовжувати (транзитний контракт, — ред.) і ставити свої підписи під угодою, але ми мали неодноразові переговори з європейськими лідерами на базі Єврокомісії. Якщо європейські країни виступлять або консорціумом, або хтось із європейських партнерів виступить транзитером уже свого газу — ми готові таку послугу надавати. Тут ініціатива на боці ЄС і наших європейських партнерів", — сказав глава уряду.

"Група, об'єднання, консорціум… Це може бути Єврокомісія, група європейських країн, які зацікавлені в збереженні транзиту", — уточнив Шмигаль.

За словами прем'єра, ГТС України готова функціонувати й без здійснення транзиту російського природного газу.

За його словами, в Україні продовжує зростати видобуток газу. Це одне з найважливіших завдань для енергетичної незалежності країни.

"Ми розуміємо, як забезпечити всіх споживачів в Україні газом зараз і в наступні роки. Зокрема, продовжуємо збільшення видобутку блакитного палива в Україні. Лише минулого року "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин", — написав у своєму Telegram Шмигаль.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄК не продовжуватиме переговори з Росією, як робила це п’ять років тому, коли погодили тристоронню угоду щодо транзиту газу.

"Єврокомісія виключає будь-які розмови з РФ щодо подальшого транзиту їхнього газу до Європи через Україну. Навпаки, ми маємо позбутися російського газу якомога швидше", — заявила вона.

Нагадаємо, 31 грудня року закінчується контракт між Україною та Росією на транспортування російського газу в Європу. Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук заявила, що на нещодавній зустрічі міністрів енергетики, яка відбулася в Парижі, багато країн поінформували Київ про те, що вони за останні два роки істотно скоротили залежність від російського газу.

21 лютого пресслужба Міністерства енергетики повідомила, що в Україні збираються повторно протестувати газотранспортну систему, щоб підтвердити готовність інфраструктури до зупинки транзиту російського газу.