У НБУ назвали системні банки у 2024 році: які фінустанови увійшли до списку

Як повідомили в Національному банку, до переліку системно важливих банків в Україні 2024 року увійшли "ПриватБанк", "Ощадбанк", ПУМБ і ще дванадцять фінустанов.

Національний банк України (НБУ) провів щорічний традиційний перегляд і підтвердив статус системної важливості для банків, які перебували в переліку з 2023 року. Про це 5 березня повідомила пресслужба Нацбанку.

Які банки будуть системно важливими у 2024 році

В оновленому списку Національного банку є 15 фінансових установ:

"А-Банк";

"Креді Агріколь Банк";

"Кредобанк";

"ОТП банк";

"Ощадбанк";

"Південний";

"ПриватБанк";

ПУМБ;

"Райффайзен Банк";

"Сенс Банк";

"ТАСкомбанк";

"Укргазбанк";

"Укрексімбанк";

"Укрсиббанк";

"Універсал банк".

Системно важливі банки: що це означає

Якщо якийсь із банків, які є в переліку системно важливих збанкрутує, тоді це завдасть великої шкоди фінансовій системі України або навіть спровокує крах банківського ринку. Тому Нацбанк завжди ретельно перевіряє фінансові показники системних банків.

Скільки діючих банків в Україні

За інформацією Національного банку, в Україні було 63 активних банки. У 2023 році припинили діяльність чотири фінансові установи.

Яким банкам українці довіряють свої гроші

На початку лютого 2024 року Національний банк опублікував статистику, згідно з якою українці зберігали в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) 1 трильйон 234,8 мільярда гривень.

Найбільша довіра серед усіх банків — у "ПриватБанку", оскільки в цій установі вкладів від клієнтів налічується на суму в 464,1 мільярда гривень. Загалом у банку є трохи більше 24 мільйонів вкладників.

Ще 12,8 мільйона вкладників довірилися "Ощадбанку", сума вкладів у якому становить 192,7 мільярда гривень. Також у лідерах за вкладами є і приватний банк — "Універсал банк" із 8 мільйонами вкладників на суму в 85,5 мільярда гривень.

Нагадаємо, з кінця 2022 року в Україні працює загальна банківська мережа — Power Banking, до неї увійшли системні банки. У цих банках клієнти зможуть скористатися всіма необхідними послугами, якщо виникнуть критичні ситуації. Раніше Фокус розповідав, чи відкривають українські банки нові відділення в умовах війни.