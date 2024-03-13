Є багато підводних каменів: як правильно скласти заповіт на квартиру

Як зазначають фахівці, перед тим, як складати заповіт і займатися його оформленням, потрібно визначитися, хто саме отримає спадщину.

Кожен українець має право скласти заповіт і залишити своє майно або більшу його частину одній чи кільком особам. Юристка Тіна Клецко розповіла, як правильно скласти заповіт на квартиру, щоб передати близькій людині саме те, що хочете.

Зазначається, що перед тим, як складати заповіт і займатися його оформленням, потрібно визначити чіткий перелік осіб, які зможуть успадкувати майно згідно із заповітом. Так, заповідачу потрібно визначитися з точним обсягом майна, яке він хоче віддати спадкоємцям після своєї смерті. Також потрібно визначити не тільки перелік, а й те, як будуть розподілені певні частини майна, які будуть успадковані.

Допомога нотаріуса

Якщо з колом спадкоємців заповідач визначився, далі потрібно звернутися до нотаріуса і надати деякі документи. Це:

паспорт громадянина України;

РНУКНП;

свідоцтво про право власності на нерухоме майно.

З урахуванням того, що багато українців пишуть заяву вже в похилому віці або коли тяжко хворі, то закон дозволяє нотаріусам приїжджати додому до заповідачів.

Перевірка дієздатності заповідача

Нотаріус може перевірити дієздатність особи такими способами:

за документами (чи є заповідач повнолітнім);

надіслати запит до суду, щоб з'ясувати, чи є рішення про обмеження дієздатності;

візуально визначити, чи розуміє заявник власні вчинки і які можуть бути наслідки.

Складання заповіту за допомогою нотаріуса

Якщо заповідач з якихось причин не склав самостійно заповіту, він має право зробити це за допомогою кваліфікованого юриста або нотаріуса. Фахівець друкує заповіт на квартиру, роз'яснює, як його можна скасувати і що обов'язково потрібно туди внести.

Спадкодавець ознайомлюється зі змістом такого заповіту і потім власноруч його підписує. Якщо він не може зробити підпис самостійно, то потрібні два свідки, які засвідчать, що документ дійсний.

Держмито за складання заповіту

За вчинення нотаріальної дії державним нотаріусом щодо посвідчення заповіту передбачено сплату державного мита в розмірі 0,05 неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян. Ця сума йде до бюджету держави. Для приватних нотаріусів державного мита не передбачено.

Приватні нотаріуси отримують оплату за свою роботу за домовленістю із заповідачем. Сума не може бути меншою за розмір ставки державного мита, що стягується державними нотаріусами.

Реєстрація заповіту в Спадковому реєстрі

Наприкінці нотаріус має зробити реєстраційний запис у Спадковому реєстрі. Він має містити номер, дату та установчі дані заповідача. Коли заповідач помре, нотаріус ознайомить родича та решту претендентів на спадщину з текстом заповіту.

Раніше Фокус розповідав, як українцям, які доглядають за літнім родичем, оформити державну компенсацію у 2024 році. Також нагадаємо, хто ще, крім нотаріусів, може завіряти заповіти українців.