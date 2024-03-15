Транзит газу на нулі: в Міненерго пояснили, як допоможуть ЄС "не замерзнути" взимку

За словами міністра енергетики Германа Галущенко, росіяни можуть зупинити транзит газу будь-коли, однак Україна пропонує країнам Європейського Союзу план виходу з цієї ситуації.

У 2025 році Україна припинить транзит газу з РФ, тож уряд країни запропонував європейським компаніям, які наразі отримують російський газ через територію України, закачувати увесь об'єм "блакитного палива" в українські газосховища для зберігання. Про це сказав в інтерв'ю "Укрінформу" міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, транзит російського газу в Європу територією України складається з фізичної та політичної складових.

"Фізична складова — це безпека постачання. Це серйозне питання для будь-якої країни, адже ніхто не хоче замерзнути без газу взимку. І тут треба відповісти на запитання: а чи можете ви прожити без цього газу? Тепер погляньмо на транзит. Контракт передбачає транзит 40 мільярдів кубометрів російського газу територією України. Але у 2023 році транзит знизився до 14 мільярдів кубометрів, але жодна країна не замерзла. Тобто, якщо транзит впаде до нуля, то що для окремих країн – все, кінець, вони не переживуть зимовий період?", — сказав Галущенко.

Міністр енергетики зауважив, що європейцям варто скористатися українськими газосховищами та закачати туди увесь газ, який впродовж минулого року їм постачався з РФ через українську газотранспортну систему.

"Минулого року було 14 мільярдів кубометрів транзиту російського газу, а у нас є сховища, де 15 мільярдів кубометрів можуть використати європейці. Якщо казати зовсім просто: візьміть і закачайте цих 14 мільярдів кубометрів в українські сховища. Якщо хтось і далі хоче отримувати російський газ зі знижкою і думати, що це – безпечно", — підкреслив Герман Галущенко.

На думку українського міністра, Росію не можна вважати надійним партнером, на відміну від України.

"А тепер поглянемо на політичну сторону цього питання. Ми – не росіяни. І я це пояснюю своїм колегам: навіть якщо якісь справи продовжити з росіянами – то це не гарантує розв'язання питання. Вони ж можуть припинити транзит газу хоч сьогодні, їм не треба якихось юридичних рамок. Скажуть, що це — форс-мажор чи ще щось. І все, йдіть судитися і щось там доводити", — сказав він .

До слова, термін чинних домовленостей між РФ та Україною щодо транзиту російського газу в ЄС спливає 31 грудня 2024 року. В українському уряді вже неодноразово натякали на те, що укласти новий договір наразі неможливо. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на початку березня підтвердив, що Україна не ініціюватиме нові переговори з Росією.

Водночас нещодавно голова правління компанії НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що транзит російського газу для компанії є збитковим, оскільки "Газпром" щороку сплачує близько 800 мільйонів доларів, хоча у контракті передбачена зовсім інша сума — 1,2 мільярда доларів.

Також 5 березня керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок пояснив Фокусу, чому ЄС не може розірвати економічну співпрацю з РФ.