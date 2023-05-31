Смачний і корисний салат "Баварський": простий рецепт страви на вечерю

Такий салат підійде для тих, хто слідкує за своєю фігурою.

Якщо хочеться на вечерю чогось смачного та водночас легенького, щоб не перевантажувати шлунок перед сном, рекомендуємо приготувати салат "Баварський", в основі якого дієтичне та корисне м'ясо індички. Відсутність майонезу робить цю страву ще кориснішою, тому вона підійде для тих, хто стежить за своїм харчуванням. Рецептом поділилися в блозі "Рецепти щодня".

Салат "Баварський"

Інгредієнти:

грудка індички — 200 г;

твердий сир — 70 г;

великий помідор — 1 шт.;

житній хліб — 2 шматочки;

зубчик часнику;

пучок зелені.

Для заправки:

сметана — 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

соєвий соус — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Грудку індички (сиру) порізати на тонкі скибочки та посмажити до готовності на сухій сковороді по три хвилини з кожного боку. Нарізати великими кубиками сир і помідор. Підсушити хліб на сковороді, натерти часником і скоринки розрізати на кубики, це сухарики для салату. Зелень дрібно порубати. Усі інгредієнти скласти в салатник. Насамкінець зробити заправку, додати її до інших продуктів і все ретельно перемішати.

Раніше Фокус писав, як приготувати батон у духовці в рукаві.