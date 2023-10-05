Аджика з кабачків: незвичайний рецепт смачної заготовки на зиму
Аджика з кабачків нічим не гірша від тієї, що приготовлена зі звичного набору продуків.
Серед безлічі рецептів заготовок на зиму з кабачків радимо не оминути увагою аджику з цього овоча. Як і кабачковий кетчуп, вона відома далеко не всім, а даремно, оскільки має м'який смак, має ніжну текстуру і відому частку гостроти, тому чудово смакує як із гарнірами, так і як намазка на хліб. Як її приготувати, розповіли в блозі "Домашні рецепти".
Аджика з кабачків
Інгредієнти:
- кабачки – 3 кг;
- морква – 500 г;
- перець солодкий – 500 г;
- часник – 5 головок;
- помідори – 1,5 кг;
- червоний перець мелений – 2,5 ст. л;
- цукор – 100 г;
- сіль – 2 ст. л;
- олія рослинна – 200 г.
Спосіб приготування:
Помідори помити, порізати великими шматками, подрібнити в м'ясорубці. Кабачки очистити від шкірки і теж пропустити через м'ясорубку. Солодкий перець очистити від насіння і плодоніжки, пропустити через м'ясорубку. Моркву також очистити та подрібнити.
Часник пропустити через прес або потовкти в ступці, додати до решти овочів, усе перемішати, всипати цукор і влити олію.
Варити кабачкову аджику необхідно на середньому вогні, періодично помішуючи, 40 хвилин після закипання. Потім додати червоний перець і проварити аджику з кабачків ще 10 хвилин.
Перекласти гарячу аджику в теплі стерильні банки й закатати. Перевернути догори дном і укутати ковдрою на ніч.
Раніше Фокус писав, як приготувати сиру аджику з хріном.