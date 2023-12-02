Ідеальний сімейний обід: курячі ніжки в сметанному соусі з гірчицею
У сметанно-гірчичному соусі будь-яке м'ясо буде смачним, але курка виходить особливо ніжною та ароматною. А якщо вам захочеться східних ароматів, дрібка карі, трохи часнику і меду додадуть страві нового характеру і багатого пряного смаку.
Курячі ніжки, гірчиця і сметана — ці продукти, мабуть, знайдуться майже в кожному домі. Але навіть якщо у вас закінчилися запаси, купити цей набір інгредієнтів можна в будь-якому супермаркеті. А як із простих продуктів приготувати щось особливе на обід для всієї родини, розповів сайт RUD.
Ну і щоб обід вийшов справді досконалим, приготуйте на гарнір до курки ідеальне картопляне пюре.
Інгредієнти
- курячі гомілки — 8 шт;
- сметана — 250 г;
- часник — 1-2 зубчики;
- лимон — 1 шт;
- петрушка — пучок;
- гірчиця — 1 ст.л.;
- рослинна олія — 2 ст.л.;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- карі, куркума, зіра або інші улюблені спеції — за бажанням;
- мед — 1 ст.л. за бажанням.
Приготування
Крок 1
Курячі ніжки помийте в холодній воді та злегка обсушіть паперовим рушником.
Крок 2
У великій глибокій мисці приготуйте соус. Для цього змішайте сік лимона з гірчицею, сіллю, спеціями та медом, додайте сметану та дрібно рубані часник і листя петрушки. Усі інгредієнти добре перемішайте. Стебла петрушки відкладіть убік — вони знадобляться трохи пізніше.
Крок 3
Опустіть м'ясо в соус і перемішайте.
Крок 4
Підготуйте форму для запікання. Вам підійде металева форма з антипригарним покриттям, а також керамічний або скляний посуд, призначений для запікання в духовці. Змастіть дно і стінки форми тонким шаром рослинної олії.
Крок 5
Розігрійте духовку до 180°C. Увімкніть режим конвекції, якщо він передбачений у вашій побутовій техніці.
Крок 6
Викладіть на дно форми стебла петрушки. Ароматних речовин у них міститься навіть більше, ніж у листі. Зверху викладіть курячі ніжки разом із соусом. Накрийте форму підходящою кришкою або листом фольги (матовою стороною всередину).
Крок 7
Запікайте м'ясо 40 хвилин, потім зніміть кришку або фольгу, підніміть температуру в духовці на 10 градусів. Готуйте м'ясо ще хвилин 10, поки на ньому не з'явиться золотава скоринка.
Крок 8
Розкладіть по тарілках картопляне пюре. Додайте ніжки. Зверху полийте соусом і посипте рубаною зеленню. Ідеальний сімейний обід готовий!
Нагадаємо, як приготувати ідеальний обід швидко та без клопоту. Курячий сирний суп готується за 20 хвилин і стане чудовим рішенням для обіду або легкої вечері.
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