Рецепт на Новий рік: салат "Китайський дракон"

2024 рік пройде під заступництвом Зеленого Дерев'яного Дракона. А для дракона, що може бути краще, ніж м'ясо і свіжі овочі.

Салату "Китайський дракон" зі смаженим м'ясом та овочами надає особливої пікантності заправка та гострий перець. Із зазначеної кількості продуктів вийде 6 порцій. Приготуйте до Новорічного столу цю страву, рецепт якої дізнався Фокус.

Інгредієнти

вирізка свиняча — 400 г;

буряк — 200 г;

морква — 200 г;

цибуля ріпчаста — 400 г;

перець гострий свіжий — 1 шт;

цукор — 1 ч. л;

олія оливкова — 100 г;

петрушка і селера — 40 г;

оцет бальзамічний — 1 ст. л;

соус соєвий — 3 ст. л;

соус теріякі — 1 ст.л;

сіль — за смаком.

Приготування

Крок 1

Очистіть моркву та буряк і натріть їх на тертці для корейської моркви або наріжте тонкою соломкою. Додайте до овочів соєвий соус і теріякі та все перемішайте.

Крок 2

Наріжте тонкими смужками вирізку та посоліть за смаком. Обсмажте свинину на розпеченій сковороді протягом 10 хвилин.

Крок 3

Додайте до обсмаженого м'яса цукор і нарізаний максимально тонкою соломкою гострий перець.

Крок 4

Потушкуйте нарізану півкільцями цибулю на олії до прозорості протягом 3-4 хвилин.

Крок 5

Подрібніть зелень і з'єднайте всі інгредієнти. Додайте в салат олію та бальзамічний оцет і ретельно все перемішайте.

Такому салату потрібно дати настоятися протягом 2-3 годин — так він буде значно смачнішим.

Нагадаємо, аромат свята в домі створять свинячі крученики в підливі з білих грибів. Традиційна українська страва з білими грибами прикрасить будь-який святковий стіл.

Раніше Фокус писав, як приготувати до свята свинину, тушковану в молоці. Приготоване в такий спосіб м'ясо має дуже яскравий аромат, ніжну текстуру і прикрасить будь-який святковий стіл.