Ароматний гарбузовий кекс із вершковим кремом — дуже зимовий десерт
Ніжний кекс із цукатами, спеціями та гарбузом, що чимось нагадує штоллен, — найкраща випічка для холодної пори року.
Насичений аромат, злегка волога текстура і тонка нота спецій — такий десерт створить особливу атмосферу навіть у прозаїчні будні. Гарбуз чудово поєднується з в'яленою журавлиною та горіхами, а вершковий крем підкреслює насичений смак. Рецептом поділилася кулінарна блогерка kate.nora.blog у Tiktok.
Найкраще вибирати гарбуз солодкого і яскравого сорту, наприклад мускатний або "Хоккайдо".
Інгредієнти
Для кексу
- яйця курячі — 2 шт;
- гарбуз очищений — 180 г;
- цукор — 90 г;
- борошно пшеничне — 190 г;
- масло вершкове — 80 г
- сода харчова — 0,5 ч. л;
- розпушувач — 1 ч. л;
- імбир сушений мелений — 1 ч. л;
- кориця мелена — 1 ч. л;
- кардамон мелений — 0,25 ч. л;
- горіхи волоські — 70 г;
- вишня в'ялена — 40 г;
- журавлина в'ялена — 40 г;
- ром (можна замінити коньяком) — 50 мл;
- насіння гарбуза — 20 г.
Для крему:
- сир вершковий сир — 170 г;
- пудра цукрова — 2 ст. л;
- сік лимона — 2 ст. л;
- цедра лимона — 1 ч. л.
Приготування
Крок 1
Розріжте в'ялені вишні навпіл і додайте до них журавлину. Не забудьте відкласти приблизно десять ягід для прикраси. Промийте вишню і журавлину гарячою водою і замочіть їх у ромі. Залиште ягоди настоюватися не менше години, після чого обсушіть за допомогою паперового рушника.
Крок 2
Прогрійте на сухій сковорідці горіхи та насіння, щоб зробити їхній аромат більш насиченим.
Крок 3
Збийте яйця з цукром у пишну піну. Натріть на дрібну тертку гарбуз і акуратно перемішайте з яєчною сумішшю. Додайте розтоплене масло, борошно, розпушувач, соду і спеції. Введіть горіхи, насіння і ягоди та ще раз дуже акуратно перемішайте.
Крок 4
Застеліть пергаментом форму, викладіть у неї тісто і випікайте кекс на 180 ⁰C 30 — 40 хвилин? залежно від вашої духовки.
Крок 5
Додайте у вершковий сир цукрову пудру, цедру і сік лимона.
Крок 6
Дайте охолонути кексу, дістаньте його з форми і намажте кремом, посипте насінням гарбуза і ягодами.
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