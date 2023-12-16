"Різдвяний вінок": дуже смачний мигдальний пиріг на святковий стіл

Мигдальний пиріг потішить вас простотою приготування, багатою святковою прикрасою та справжнім різдвяним смаком.

Спечіть до Нового року та Різдва дуже красивий мигдальний пиріг у вигляді різдвяного вінка. Готується він легко, а дозріває всього два-три дні. Тож ви встигнете спекти його до свят і при цьому вам не доведеться готувати десерт напередодні, коли клопоту вистачає і без випічки. Рецептом цього смачного пирога поділився сайт Shef Donna.

Інгредієнти

Для тіста:

борошно пшеничне — 150 г;

борошно мигдальне — 80 г;

бланшований мигдаль — 100 г;

цукор — 210 г;

масло вершкове — 135 г;

апельсин — 1 шт;

яйця — 2 шт;

родзинки — 250 г;

цукати — 100 г;

горіхи волоські — 70 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

ваніль, кориця, гвоздика, мускатний горіх — за смаком.

Для просочення і прикраси:

коньяк — 150 г;

масло вершкове — 40 г;

цукрова пудра — для посипання;

зацукрований мигдаль, волоські горіхи, гілочки розмарину — для декору.

Приготування

Крок 1

Бланшований (очищений від шкірки) мигдаль подрібніть у блендері до стану крихти. Ізюм промийте та залийте на годину окропом.

Крок 2

У велику миску просійте звичайне борошно з розпушувачем і прянощами. Додайте мигдалеве борошно і крихту, все добре перемішайте.

Крок 3

Розм'якшене вершкове масло розітріть із цукром до білого кольору. Використовуйте дерев'яну ложку або силіконову лопатку.

Крок 4

Апельсин помийте й ошпарте окропом. Зніміть з нього цедру, розріжте навпіл і видавіть сік з однієї половинки. Сік і цедру додайте до масла з цукром і добре перемішайте.

Крок 5

Додайте до масла чайну ложку борошна із загальної кількості та вбийте яйця. Збийте вінчиком до однорідності.

Крок 6

Всипте підготовлене борошно в масляну суміш і замісіть однорідне тісто.

Крок 7

Злийте воду з родзинок і обсушіть їх паперовою серветкою. Цукати поріжте невеликими кубиками, волоські горіхи подавіть качалкою на крихту.

Крок 8

Додайте родзинки, цукати і горіхи в тісто, і перемішайте до однорідності.

Крок 9

Тісто має вийти досить густим, але не сухим. На цьому етапі ви можете відкоригувати його густоту, додавши або апельсиновий сік, або трохи борошна.

Тісто для мигдалевого пирога Фото: shefdonna.com

Крок 10

Розігрійте духовку до 150-160°C. Підготуйте форму для кексу у вигляді кільця діаметром 22-25 см. Змастіть дно і боки форми вершковим маслом, густо посипте борошном, надлишки борошна струсіть.

Крок 11

Викладіть тісто для пирога у форму і розрівняйте поверхню лопаткою.

Крок 12

Випікайте пиріг півтори години. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою — вона має виходити з пирога сухою.

Крок 13

Дістаньте готовий пиріг із духовки і дайте йому хвилин 10 охолонути у формі. Після цього викладіть його на фольгу і просочіть половиною коньяку. Дайте повністю охолонути.

Крок 14

Остиглий пиріг загорніть щільно у фольгу і приберіть у прохолодне місце. Наступного дня дістаньте, розгорніть і полийте коньяком, що залишився.

Знову загорніть у фольгу і приберіть у холодильник. У такому вигляді пиріг можна зберігати близько місяця.

Крок 15

Напередодні свята дістаньте пиріг із холодильника, щоб він зігрівся. Розтопіть вершкове масло, змастіть ним верх і боки пирога, рясно посипте цукровою пудрою.

Крок 16

Прикрасьте пиріг зацукрованим мигдалем, половинками волоських горіхів, красивими цукатами і гілочками розмарину.

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