Салат із куркою, морквою та сиром: просто і дуже смачно
Приготування салату за цим рецептом не займе багато часу. Продукти знадобляться звичайнісінькі. Його можна подати до будь-якого застілля — і на звичайну вечерю, і на свято.
При приготуванні салату з куркою, морквою та сиром головне — розібрати варену курку на максимально тонкі та дрібні волокна. І тоді такий салат із морквою одразу набуває зовсім іншого смаку та текстури. Рецептом поділилася Ірина Ковальова, повідомляє видання"Лефуд".
Інгредієнти
- 1 шт. курячого філе;
- 2 шт. моркви (середнього розміру);
- 100 г твердого сиру;
- 2 курячих яйця;
- 2 столові ложки майонезу;
- 1 щіпка солі;
- 1 щіпка чорного меленого перцю.
Покроковий рецепт приготування
Крок 1. Відваріть курку до готовності близько півгодини. У воду додайте запашний перець і лавровий лист. Потім остудіть м'ясо та подрібніть.
Крок 2. Окремо відваріть яйця і натріть їх на крупній тертці разом із сиром.
Крок 3. Сиру моркву натріть на тертці. Використовуйте сторону, як для морквини по-корейськи.
Крок 4. Перемішайте салат, посоліть, поперчіть і заправте майонезом.
Якщо у вас достатньо часу на приготування, майонез краще зробіть самостійно. Буде смачнішим і кориснішим.
Також як заправку можна використовувати не тільки майонез, а й сметану або натуральний йогурт. Їх можна взяти окремо або змішати з майонезом у будь-якій пропорції на свій смак — це знизить калорійність страви.
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