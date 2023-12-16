Сирний штоллен: різдвяні ласощі за годину
Ароматна німецька різдвяна випічка підкорить ваше серце. Штолени випікаються заздалегідь. Сирна варіація страви набагато простіша в приготуванні, ніж класичний рецепт. До того ж у ньому немає жодних дріжджів.
Приготуйте до Нового року та Різдва штоллен із сирного тіста, який за смаком нічим не поступається традиційному рецепту і готується всього за годину. Рецептом цих святкових ласощів поділився сайт Shef Donna.
Крім того, в рецепті сирного штоллена не використовуються дріжджі, і з його приготуванням впорається навіть той, у кого зовсім небагато досвіду у випічці.
Інгредієнти
- сир — 180 г;
- яйця — 2 шт;
- масло вершкове -100 г;
- цукор — 230 г;
- борошно пшеничне — 270 г;
- крупа манна — 80 г;
- лимон — 1 шт;
- горіхи волоські — 0,5 ст;
- мигдаль — 0,5 ст;
- пелюстки мигдалю — 0,5 ст;
- родзинки — 0,5 ст;
- цукати — 0,5 ст;
- коньяк або ром — 50 г;
- розпушувач тіста — 2 ч.л;
- цукор ванільний — 5 г;
- спеції мелені — імбир і кориця — по 1 ч.л;
- гвоздика — 4 суцвіття;
- сіль — щіпка;
- пудра цукрова і масло вершкове для топінгу.
Приготування
Крок 1
Вмішайте в сир яйця, цукор, сік і цедру лимона. Додайте розм'якшене вершкове масло і дрібку солі. Консистенція масла має бути схожа на густу сметану.
Крок 2
Змішайте всі інгредієнти блендером до однорідного стану, коли кристали цукру розтануть.
Крок 3
Додайте сипучі продукти — борошно, манку та розпушувач. Насипте ванільний цукор, імбир і корицю, розтираємо суцвіття гвоздики. Ретельно замісіть тісто.
Крок 4
Додайте попередньо замочені в алкоголі родзинки і цукати в тісто разом з рештою коньяку або рому. Додайте в тісто мигдальні пелюстки та дрібно рубані горіхи.
Горіхи та сухофрукти можна взяти будь-які — чим асортимент різноманітніший, тим штолен буде смачнішим. Головне, щоб їхня загальна маса відповідала зазначеній у рецепті.
Крок 5
Вимісіть добре тісто, воно має вийти досить густим. Якщо буде потрібно, додайте трохи борошна, щоб горіхи та сухофрукти не осідали вниз у надмірно рідкому тісті.
Крок 6
Викладіть тісто у форму для кексу на змащений вершковим маслом пекарський папір.
Крок 7
Поставте штоллен у розігріту до 175 градусів духовку приблизно на 50 — 55 хвилин. Визначайте час за готовністю, яку перевірте дерев'яною шпажкою.
Крок 8
Дайте готовому штолену охолонути у формі. Потім дістаньте з форми і змастіть його рясно з усіх боків розтопленим вершковим маслом.
Крок 9
Посипте штоллен густо цукровою пудрою і загорніть його у фольгу. Залиште в такому вигляді на кілька днів у затемненому місці.
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