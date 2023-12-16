Ніжно, соковито і просто: мафіни з курячої печінки з сиром

Мафіни з курячої печінки — ніжний і соковитий перекус. А ще вони збережуть вашу фігуру, адже в їхній основі використовується цільнозернове борошно замість борошна вищого ґатунку.

Запечені печінкові мафіни з помідорами та сиром смакують не тільки на щодень. Вони гідно прикрасять і святковий стіл, підкоривши ваших гостей ніжністю і виразним смаком. Рецептом поділився кулінарний портал Yabpoela.

Страва готується дуже легко та швидко. Для неї потрібен лише звичайний набір доступних інгредієнтів. Із зазначеної кількості продуктів вийде 10 порцій

Інгредієнти

печінка куряча — 500 г;

яйця — 2 шт;

борошно цільнозернове — 3 ст. л.;

розпушувач тіста — 0.5 ч. л.;

помідор — 2 шт;

сир твердий — 100 г;

часник мелений — 0.5 ч. л.;

спеції — за смаком;

сіль — за смаком;

зелень — за смаком;

олія рослинна — для змащування форм.

Приготування

Крок 1

Зачистіть курячу печінку, зрізавши все зайве. У чашу блендера завантажте печінку та яйця. Додайте сіль, сухий часник і будь-які інші приправи на ваш смак. Дуже добре з печінкою гармоніюють мелений коріандр і мускатний горіх.

Крок 2

Перебийте інгредієнти до однорідного стану, додайте до них цільнозернове борошно та розпушувач. За вашим смаком можна додати рубану свіжу зелень.

Крок 3

Змастіть форми для випікання мафінів рослинною олією. Розподіліть по формах печінкову суміш. Форми не потрібно наповнювати до самого верху, враховуйте, що мафіни добре піднімуться під час випікання.

Крок 4

Викладіть зверху по тонкій часточці помідора. Випікайте мафіни в розігрітій до 180 ⁰С духовці близько 25-30 хвилин.

Крок 5

Посипте мафіни натертим сиром приблизно за 10 хвилин до того, як вони будуть готові. Після того як сир розплавився, виймайте мафіни з духовки і дайте їм охолонути у формі.

Нагадаємо, красивий і простий рецепт печінкового паштету з яблучним желе. Ніжний паштет із печінки з нотками мускатного горіха чудово поєднується за смаком із яблуками та корицею. А дві різні текстури в одній страві зроблять її по-справжньому цікавою.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальний перекус — мафіни з куркою і сиром. При подачі мафіни можна полити сметаною і посипати рубаною зеленню зверху.