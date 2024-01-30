Шашлик зі свинини в духовці: соковита та смачна страва від Валерія Пономаря

Шашлики виходять соковитими, а маринована цибуля надає їм яскравішого та гострішого смаку. Таку страву оцінять усі, хто її спробує.

Шашлик зі свинини, соковитий і пахне димком, — хіт будь-якого пікніка. Однак приготувати цю страву можна і без походу на природу, а в духовці. Як це зробити й отримати найкращий результат, розповів і показав одеський кулінарний блогер Валерій Пономар.

Шашлик зі свинини в духовці

Інгредієнти:

свинячий ошийок — 1 кг;

сіль — 1/2 ч. л;

чорний перець — 1/2 ч. л;

сушений часник — 1/2 ч. л;

кмин — 1/2 ч. л;

розмарин — 2 гілочки;

томатний сік — 150 мл.

Для маринованої цибулі:

червона цибуля — 1 шт;

помідор — 1 шт;

гострий перець — 1/2 шт;

петрушка, кріп — пучок;

сік лимона або лайма — 1 ст. л;

сіль і перець за смаком;

сумах — 1/2 ч. л;

оливкова олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Ошийок нарізати шматочками розміром у куряче яйце, вибрати м'ясо з невеликими прожилками жиру.

Додати всі спеції та залишити маринуватися мінімум на 2 години. Викласти м'ясо на пергамент із відстанню між шматочками, щоб отримати скоринку. Запікати в духовці 25-30 хвилин при 180 градусах (режим верх низ і конвекція)

Окремо заправити цибулю, і коли вона добре промаринується, перемішати її із запеченим м'ясом і подавати до столу.

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