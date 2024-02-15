Корисно і дуже смачно: рецепт сала в цибулевому маринаді

Приготоване таким способом сало має тонкий аромат і виходить дуже смачним. Його можна сміливо пропонувати гостям.

Сало — улюблений українцями продукт, і це не дарма. Його корисні властивості складно переоцінити. Воно містить низку корисних вітамінів і мінералів, омега-3 поліненасичені жирні кислоти, покращує роботу серцево-судинної системи і навіть підвищує лібідо. Не дивно, що рідко яке застілля обходиться без цього продукту, приготованого найрізноманітнішими способами: маринованого, засоленого, копченого і просто сирого. Сьогодні ми рекомендуємо вам приготувати сало в маринаді з цибулі за рецептом із блогу "Кулінарія".

Сало в цибулевому маринаді

Інгредієнти:

сало — 350 г (з м'ясним прошарком);

вода — 1 л;

цибулиння цибулі — 2 жмені;

сіль — 4 ст. л. (без гірки);

цукор — 2 ст. л;

перець духмяний горошок — 6 шт;

лавровий лист — 4 шт;

часник — 8 зубчиків;

перець чорний.

Спосіб приготування:

Цибулеве лушпиння викласти в каструлю, додати сіль, цукор, лавровий лист і запашний перець. Влити воду і поставити на середній вогонь. Довести до кипіння і готувати маринад на повільному вогні 10 хвилин.

Сало викласти в маринад, варити 15-20 хвилин на повільному вогні. Сало має бути повністю покрите маринадом.

Вимкнути вогонь і залишити сало в маринаді на 12 годин.

Після закінчення цього часу сало очистити від лушпиння.

Часник подрібнити, змішати з чорним перцем і натерти сало з усіх боків. Викласти його в пакет і залишити ще на 3-4 години за кімнатної температури, а потім відправити в холодильник на 12 годин.

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