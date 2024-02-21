Смачна солянка: 5 секретів і 5 рецептів

А ви знаєте, що зазвичай у солянку не додають картоплю? Все, що знайдете на своїй кухні — будь ласка. Проте ми врахували уподобання тих, хто не розуміє першої страви без картопельки.

Солянка буває м'ясною, рибною, грибною, овочевою. А ще — ароматною і дуже смачною. Але тільки не класичною — такої не існує, бо кожна господиня готує цей суп з того, що знайдеться на кухні. Тож будь-який пропонований рецепт можна змінювати за власним смаком, але головне — не забувати п’ять важливих правил.

5 секретів смачної солянки

Зазвичай до супу входить кілька основних продуктів, тобто різні види м'яса, грибів, риби. Чим більше компонентів, тим смачнішою буде страва. Справжня солянка має бути кисло-солоною. Тому покладіть у неї хоча б деякі з таких інгредієнтів: солоні огірки, розсіл з-під них, оливки, каперси, солоні або мариновані гриби, помідори, томатний сік чи пасту. Соліть суп акуратно: інгредієнти і так солоні. Готовій солянці дайте настоятися під кришкою 15-20 хвилин. До речі, наступного дня суп стане ще смачнішим. При подачі додайте часточку лимона, сметану та подрібнену зелень — зелену цибулю, кріп і петрушку.

П’ять смачних рецептів

Збірна м'ясна солянка

Замість свинини можна взяти яловичину, а замість сосисок – сардельки чи варену ковбасу. Якщо додати ще більше м'яса, суп буде насиченим.

Інгредієнти:

350 г свинини;

2 цибулини;

250 г копченої ковбаси;

250 г шинкової ковбаси;

4 солоних огірків;

2 ст. л. олії;

2 ст. л. томатної пасти;

100 г оливок;

2 сосиски;

100-120 мл огіркового розсолу;

сіль за смаком;

зелень, сметана, лимон — для подачі.

Викладіть м'ясо у каструлю із холодною водою. Доведіть воду до кипіння та зніміть пінку. Закрийте кришкою каструлю і дайте м'ясу зваритися.

Наріжте цибулю великими шматочками, а ковбасу та огірки – невеликою соломкою. Розігрійте в сковороді олію і обсмажте цибулю до золотистого кольору. Киньте ковбасу і готуйте, помішуючи пару хвилин. Додайте огірки і перемішайте.

У сковороду викладіть томатну пасту, влийте трохи води і добре перемішайте. Накрийте кришкою і тушкуйте приблизно 15 хвилин.

Наріжте варене м'ясо такою самою соломкою, як й інші інгредієнти. Додайте у гарячий бульйон нарізане м'ясо, засмажку, оливки та кружальця сосисок. Влийте розсіл, перемішайте та посоліть.

Доведіть суп до кипіння та зніміть з вогню. Перед подачею посипте солянку зеленню, додайте сметану і часточку лимона.

Фото: pexels.com

Грибна солянка

Головні тут гриби – сушені, мариновані та свіжі.

Інгредієнти:

50 г будь-яких сушених грибів;

300 г будь-яких маринованих грибів;

300 г свіжих печериць;

4–6 ст. л. олії;

сіль за смаком;

2 цибулини;

2 ст. л. томатної пасти;

1 ст. л. соєвого соусу;

50 г оливок;

лимон — для подачі.

Влийте до сушених грибів трохи гарячої води та дайте їм розм'якнути. Час залежить від виду грибів, тож визначайте готовність на око та на дотик. Рідину потім процідіть, перелийте в каструлю і розбавте чистою холодною водою.

Наріжте всі гриби великими шматочками. Розігрійте в сковороді частину олії та обсмажте свіжі печериці до золотистого кольору.

Поставте каструлю на вогонь і викладіть туди гриби, підсоліть.

Наріжте цибулю півкільцями і пасеруйте на олії, що залишилася. Додайте томатну пасту, перемішайте і тушкуйте кілька хвилин. Викладіть цибулю в каструлю, доведіть до кипіння бульйон і варіть близько 5 хвилин.

Додайте соєвий соус та оливки і зніміть солянку з вогню. Подавайте суп із часточками лимона.

Фото: pexels.com

Рибна солянка

Краще зазвичай використовувати якусь червону рибу — сьомгу, горбушу, лосося, форель. Але — якщо чесно, то беріть ту, яка є.

Інгредієнти:

3 цибулини;

1 морква;

½ червоного болгарського перцю;

3 ст. л. олії;

сіль за смаком;

2 ст. л. томатної пасти;

2 лаврові листки;

кілька горошин чорного перцю;

2 помідори;

700 г будь-якої червоної або іншої риби;

100 г оливок;

2 ст. л. лимонного соку;

мелений чорний перець — за смаком;

лимон, зелень — для подачі.

Наріжте дві цибулини, моркву та перець тонкою соломкою. Викладіть у сковороду з розігрітою олією цибулю і обсмажте до золотистого кольору. Додайте моркву та пасеруйте ще кілька хвилин.

Додайте болгарський перець і тушкуйте овочі 6-7 хвилин. Приправте засмажку овочів сіллю, додайте томатну пасту, перемішайте і готуйте ще пару хвилин.

У каструлю з окропом покладіть лаврушку, горошини чорного перцю, цілі помідори і великі шматочки риби. Перемішайте, накрийте кришкою і доведіть воду до кипіння.

Зніміть з бульйону пінку та посоліть його. Викладіть у каструлю цілу очищену цибулину, прикрийте кришкою та варіть приблизно 10 хвилин. Вийміть помідори.

Додайте до бульйону овочеву засмажку, прикрийте кришкою та варіть ще 10-15 хвилин до готовності риби. Тим часом очистіть помідори від шкірки і натріть на великій тертушці. Викладіть їх у суп.

Додайте оливки, лимонний сік, сіль, мелений перець, трохи зелені та пару часточок лимона. Зніміть каструлю з вогню і вийміть цибулину та лаврушку. Перед подачею прикрасьте суп зеленню та часточками лимона.

Фото: pexels.com

Солянка з куркою та картоплею

Рецепт для тих, хто не розуміє, як це суп може бути без картоплі — зазвичай її не додають у солянку.

Інгредієнти:

1 куряча грудка на кістці (приблизно 700 г);

300 г копченої курки;

5 солоних огірків;

3-5 картоплин;

2 цибулини;

2 ст. л. олії;

200 г томатної пасти;

100 г оливок;

сіль, мелений чорний перець — за смаком;

лимон, сметана — для подачі.

Викладіть грудку в каструлю з холодною водою і варіть близько години, періодично знімаючи пінку. Наріжте копчену курку, огірки та картоплю середніми кубиками, а цибуля — дрібними.

Обсмажте цибулю на розігрітій олії до золотистого кольору. Додайте томатну пасту, перемішайте і тушкуйте кілька хвилин.

Порубайте варене м'ясо середніми кубиками. Викладіть у киплячий бульйон всю курку, картоплю, огірки, засмажку та оливки. Перемішайте, підсоліть і поперчіть. Варіть солянку ще 15 хвилин під кришкою. Подавайте суп зі сметаною та часточкою лимона.

Фото: pexels.com

Овочева солянка з квасолею та грибами

Квасоля зробить суп ситнішим, а гриби та овочі — смачнішим та ароматнішим.

Інгредієнти:

150-200 г сухої квасолі;

½ червоного болгарського перцю;

1 морква;

3 солоних огірка;

1 цибулина;

3-4 ст. л. олії;

200-250 мл огіркового розсолу;

1 помідор;

3-5 зубчиків часнику;

3 ст. л. томатної пасти;

4-6 печериць;

200 г стручкової квасолі;

100 г оливок;

сіль, мелений чорний перець — за смаком;

зелень, лимон, сметана — для подачі.

Замочіть, а потім зваріть квасолю до готовності. Якщо брак часу, можна використовувати консервовані боби.

Наріжте перець, моркву та огірки невеликою соломкою, а цибулю — півкільцями. Злегка обсмажте овочі на сковороді з розігрітою олією і влийте туди розсіл.

Візьміть блендер, ніж або тертушку і подрібніть помідор, очищений від шкірки, часник. Викладіть їх у сковороду разом із томатною пастою, перемішайте і тушкуйте близько 15 хвилин.

Наріжте печериці великими шматочками та обсмажте окремо на розігрітій олії до золотистого кольору.

У каструлю з киплячою водою викладіть стручкову та варену квасолю, засмажку, гриби та оливки. Приправте сіллю та перцем. Доведіть суп до кипіння та зніміть з вогню. Подавайте солянку із зеленню, часточкою лимона та сметаною.

Фото: pixabay.com

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