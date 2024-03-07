Ніжне суфле без цукру, борошна та яєць — мінімум калорій і часу
Головне — ретельно збити підготовлену для суфле суміш блендером до отримання повітряних бульбашок на поверхні маси.
Неймовірний смак ніжного десерту-суфле і водночас низька калорійність — лише 50 калорій на 100 г. І фактично тільки два інгредієнти — як тут встояти?
Інгредієнти:
- 10 г желатину;
- 50 мл води;
- 300 мл ряжанки;
- 2 ч. л. какао;
- підсолоджувач — за бажанням.
Розчиніть желатин у 50 мл води та залиште його на 5-10 хвилин для набухання. Використовуйте маленькі порційні формочки або виберіть одну більшу форму для суфле. Покрийте форми плівкою або змастіть олією, щоб легко виймати суфле.
У мисці змішайте ряжанку та какао до однорідності. Додайте підсолоджувач за смаком, якщо потрібно. Додайте розтоплений на паровій бані або в мікрохвильовій печі желатин до суміші з ряжанкою та какао та добре перемішайте.
Далі — найцікавіше. Потрібно ретельно збити суміш блендером до отримання повітряних бульбашок на поверхні маси. Саме ці бульбашки й будуть створювати ефект суфле після застигання.
Рівномірно розлийте отриману масу в підготовлені форми та поставте у холодильник на 2-3 години або до повного застигання. Прикрасьте за бажанням шматочками фруктів або цукатами.
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