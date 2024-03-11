Трикутнички з фелатою: рецепт швидкого та ситного перекусу (відео)

Така страва дуже швидко готується і має відмінний смак.

Хочете щось смачне та швидке? Тоді приготуйте трикутники з тіста філо з фелатою. Ситні, апетитні та не шкідливі для фігури, вони з першого шматочка підкорять вас своїм смаком. Своїм рецептом цього перекусу поділилася кулінарна блогерка Поліна.

Трикутнички з фелатою

Інгредієнти:

яйця — 1 шт;

фелата — 200 г;

прованські трави/чорний перець;

зелена цибулька або шпинат;

тісто філо;

олія.

Спосіб приготування:

Яйце змішати зі спеціями, додати сир і зелень, змішати до однорідної консистенції. Лист тіста філо скласти навпіл і поділити на дві частини. На край шматочка викласти начинку і загорнути в трикутник, як на відео.

Перекласти трикутнички в чашу мультипечі або обсмажити на сковороді до рум'яності.

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