Пальчики оближеш: рецепт капустяної закуски для буднів і свят

Щоб закуска була смачнішою, необхідно її потримати кілька днів у холодильнику.

Капуста — це джерело корисних вітамінів і мінералів, і в період зимово-весняного авітамінозу страви з неї допоможуть заповнити дефіцит мікроелементів і зміцнять імунітет. Рекомендуємо приготувати закуску з капусти, яка не тільки дуже корисна для здоров'я, а й неймовірно смачна. Перевіреним рецептом поділилися в блозі "Кулінарія"

Закуска з капусти

Інгредієнти:

буряк червоний — 2 шт;

морква — 2 шт;

цибуля — 2 шт;

капуста білокачанна — 1 кг.

Для маринаду:

вода — 3 склянки;

оцет (9%) — 0,5 склянки;

рослинна олія — 3/4 склянки;

сіль велика груба — 1 ст. л;

цукор-рафінад — 15 шматочків. Якщо немає рафінаду, можна взяти цукор-пісок: 1 кубик рафінаду — 1 ч. л звичайного цукру.

Спосіб приготування:

Овочі помити, нашаткувати. Товщина капусти має бути за розміром двох сірників, не більше.

Усі інгредієнти для маринаду змішати і закип'ятити, трохи проварити. Гарячим маринадом залити порізані овочі. Усе перемішати, дати охолонути, а потім поставити закуску в холодильник. Нехай стоїть там кілька днів. За цей час закуска добре просочиться маринадом і набуде свого фірмового смаку.

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