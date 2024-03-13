Неймовірно смачні млинці з сиром та апельсиновим соусом: покроковий рецепт
Ніжні млинці з сирною начникою буквально тануть у роті. Соус з апельсиновим соком робить їх ще смачнішими.
Оскільки зараз Масляна, то настав час куштувати найрізноманітніші млинці. У тих, хто любить і вміє готувати, є свій перевірений рецепт цієї страви. Своїм поділився і відомий одеський кулінарний блогер Валерій Пономар. Млинці за його рецептом виходять неймовірно ніжними та смачними з будь-якою добавкою.
Ідеальні млинці з начинкою та апельсиновим соусом
Інгредієнти:
- молоко — 500 мл;
- цукор — 2 ст. л;
- оливкова олія — 2,5 ст. л;
- борошно — 6-7 ст. л;
- яйце — 4 шт;
- сіль — щіпка.
Для соусу:
- вершкове масло — 1 ст. л;
- цедра одного апельсина;
- цукор — 2 ст. л;
- ванільний цукор — 1 ч. л;
- ром — 1 ст. л;
- апельсиновий сік — 150 мл
- будь-які ягоди.
Для начинки:
- дрібнозернистий сир;
- родзинки.
Спосіб приготування:
Усі інгредієнти для тіста перемішати в блендері, збити міксером або вінчиком. Посмажити тонкі млинці.
Для соусу всі інгредієнти скласти в сковорідку і на максимальному вогні виварити вдвічі до стану соусу. У готовий соус додати будь-які ягоди.
Сир змішати з родзинками, начинити млинці і злегка обсмажити їх на сковороді з вершковим маслом.
При подачі полити млинці соусом.
Читайте також:
Смачні тонкі млинці на кефірі з дірочками: покроковий рецепт
Млинці "Креп Сюзетт": французька класика на вашому столі
Млинці на пиві: рецепт дуже смачної страви