Риба, тушкована з морквою: рецепт дієтичної страви
Таким способом можна готувати не тільки хек, а й будь-яку іншу рибу. Усе виходить однаково смачно.
Хек користується великою популярністю завдяки своєму смаку, мінімальній кількості кісточок і відносно бюджетній вартості. Рекомендуємо стушкувати його з морквою за рецептом із блогу "Кулінарні рецепти" і перетворити звичайні продукти на вишукану страву.
Риба, тушкована з морквою
Інгредієнти:
- хек — 600 г;
- морква — 2 шт;
- цибуля — 1 шт;
- вода — 200 г;
- сіль, зелень — за смаком
- рослинна олія — 40 г;
- лавровий лист — 1 шт.
Спосіб приготування:
Рибу помити, відокремити філе від шкірки та кісток, порізати шматочками та посолити.
Овочі помити та почистити. Моркву нарізати соломкою, а цибулю — дрібними кубиками. Потушкувати овочі на олії до напівпрозорості.
У сотейник або форму для запікання викласти половину овочів, а зверху — шматочки риби. Накрити все рештою овочів.
Налити в сотейник воду, додати лавровий лист і тушкувати на маленькому вогні під закритою кришкою 30 хвилин.
Перед подачею посипати готову рибу дрібно порубаною зеленню.
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