Ідеально до шашликів і риби: рецепт дуже швидкого соусу з оливок

Цей соус додасть будь-якій страві більш яскравого і свіжого смаку.

Весна активно вступає у свої права, і багато хто вже замислюється про те, щоб влаштувати пікнік або хоча б посмажити шашлики чи рибу на грилі. А яке м'ясо та риба без смачного соусу? Авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день" поділилася рецептом соусу з оливок, на приготування якого ви витратите буквально кілька хвилин. Він ідеально підходить до м'ясних і рибних страв, роблячи їхній смак більш яскравим і незабутнім.

Соус з оливок до м'яса та риби

Інгредієнти:

оливки — 1 банка (120 г);

часник — 3 зубчики;

цибуля — 1 шт;

зелень — 1 пучок;

сметана — 2 ст. л;

майонез — 3 ст. л;

спеції: сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

У чашу блендера з насадкою-ножем викласти оливки, часник, цибулю, зелень, сметану, майонез, спеції. Коли будете додавати сіль, врахуйте, що оливки і майонез уже солоні. Усе перебити до однорідної пастоподібної маси.

Перекласти соус у відповідний посуд і можна подавати до столу.

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