Якщо банани перестиглі: простий рецепт печива з шоколадною стружкою
З перестиглими бананами можна не тільки випікати печиво, а й робити смачні смузі з молоком та іншими фруктами та ягодами.
Якщо у вас завалявся хоча б один банан, який шкода викинути, використайте його для приготування чудового печива з мінімумом цукру.
Інгредієнти:
- банани — 1 шт.;
- борошно — 100 г;
- кокосова стружка — 50 г;
- шоколадні дропси — 50 г;
- цукор — 40 г;
- олія — 20 г;
- розпушувач — 1 ч. л.
Зніміть скоринку з банана, розламайте його на шматочки і складіть у миску.
Додайте цукор і розминайте фрукт виделкою, поки він не перетвориться на однорідне пюре. Влийте у нього олію і ще раз добре все перемішайте.
Просійте борошно через решето і змішайте його з розпушувачем. Суміш додайте до бананового пюре і замісіть тісто. Наприкінці введіть у нього кокосову стружку.
У готове тісто вмішайте шоколадні дропси або крихту. Постарайтеся довго не вимішувати тісто із шоколадом, аби він не розтанув.
Застеліть деко пергаментом. Двома ложками сформуйте печиво і викладіть його на деко. Випікайте у духовці за температури 180° градусів впродовж 15 хвилин. Коли печиво буде готове, дістаньте його і дайте охолонути.
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