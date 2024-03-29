Якщо банани перестиглі: простий рецепт печива з шоколадною стружкою

З перестиглими бананами можна не тільки випікати печиво, а й робити смачні смузі з молоком та іншими фруктами та ягодами.

Якщо у вас завалявся хоча б один банан, який шкода викинути, використайте його для приготування чудового печива з мінімумом цукру.

Інгредієнти:

банани — 1 шт.;

борошно — 100 г;

кокосова стружка — 50 г;

шоколадні дропси — 50 г;

цукор — 40 г;

олія — 20 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Зніміть скоринку з банана, розламайте його на шматочки і складіть у миску.

Фото: pixabay.com

Додайте цукор і розминайте фрукт виделкою, поки він не перетвориться на однорідне пюре. Влийте у нього олію і ще раз добре все перемішайте.

Просійте борошно через решето і змішайте його з розпушувачем. Суміш додайте до бананового пюре і замісіть тісто. Наприкінці введіть у нього кокосову стружку.

У готове тісто вмішайте шоколадні дропси або крихту. Постарайтеся довго не вимішувати тісто із шоколадом, аби він не розтанув.

Застеліть деко пергаментом. Двома ложками сформуйте печиво і викладіть його на деко. Випікайте у духовці за температури 180° градусів впродовж 15 хвилин. Коли печиво буде готове, дістаньте його і дайте охолонути.

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