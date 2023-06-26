"Вирішать кинути "вагнерівців" на забій — ласкаво просимо": експерти про можливий напад із Білорусі

Британський генерал Річард Даннат припустив, що "вагнерівці" Євгена Пригожина під керівництвом Кремля можуть почати наступ на ЗСУ з території Білорусі. Українські військові аналітики впевнені, що будь-які спроби ворога атакувати з півночі є провальними навіть у теорії.

Унаслідок "заколоту" ПВК "Вагнер" лідер воєнізованого формування Євген Пригожин має вирушити до Білорусі. Однак ексначальник Генштабу Великої Британії Річард Даннат уже висловив занепокоєння з цього приводу. За його словами, якщо Пригожин зберіг навколо себе боєздатні бойові сили, то "він знову становить загрозу для українського флангу", зокрема для Києва.

Про можливі спроби "вагнерівців" напасти на Україну з боку Білорусі сказав і командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. При цьому він упевнений, що всі спроби ворога здійснити атаку на північ України — марні.

"Хочу всіх запевнити, що ситуація в північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою. Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом у режимі 24/7", — сказав генерал-лейтенант.

За словами Наєва, якщо росіяни спробують перетнути український кордон з боку Білорусі, для них це стане самогубством.

Якщо "вагнерівці" вирішать атакувати Україну з боку Білорусі, для них це погано закінчиться, кажуть експерти Фото: УП

Військовий експерт Павло Нарожний у розмові з Фокусом також висловив сумнів в ефективності такого наступу з точки зору ПВК "Вагнер".

"Та кількість "вагнерівців", яку буде перекинуто в Білорусь, не вплине на ситуацію на півночі України. Їх замало для того, щоб прорвати наші кордони, які добре укріплені", — вважає Нарожний.

Наступ із Білорусі: жодної мегазагрози немає

Військовий аналітик Петро Чернік вважає, що якщо "вагнерівці" перейдуть державний кордон з боку Білорусі, це означатиме лише одне — їх просто кинули вмирати.

"24 лютого минулого року росіяни вдарили з Білорусі: зайшли колоною в Рудий ліс [територія біля Чорнобильської АЕС] і там окопалися. Але українці вистояли в цьому бою. Це при тому, що в нас нічого не було заміновано, ми ще не отримали жодної реактивної установки західного зразка, не могли розраховувати на повноцінне авіаційне прикриття. Тепер усе заміновано, а інженерні огорожі на деяких ділянках сягають 2 км. Тож якщо вони вирішать кинути "вагнерівців" на забій — ну що ж, ласкаво просимо на нашу територію", — каже Фокусу Черник.

Експерт наголошує: зараз не можна сказати, що таке вторгнення на півночі становить для України якусь мегазагрозу. До того ж українські військові ще на початку повномасштабної війни навчилися, як "працювати" з військовою технікою противника на дорогах, додає він.

У 2022 році Україна не була готова до наступу, але зараз усе змінилося Фото: Facebook

"Не чекайте швидкого розпаду Росії"

Аналізуючи "заколот" Пригожина, військовий експерт зазначає, що не варто спокушатися ідеєю швидкого розпаду Російської Федерації. Уся ця ситуація, як вважає Черник, розкрила цікаві моменти, але повноцінної, якісної інформації про те, що сьогодні відбувається всередині російської політичної системи, у нас немає.

"Ми побачили перший поєдинок між верхівками Кремля за трансфер влади. У РФ насувається смута, всі це розуміють. Росія на межі катастрофи, їм за всяку ціну необхідно припинити цю війну і виходити на якісь сепаратні домовленості. Але щоб її припинити, необхідно прибрати Путіна, адже він вирішив іти до кінця, а де цей кінець — ніхто не розуміє і не знає", — говорить співрозмовник Фокуса.

На його думку, певні особи у ФСБ вирішили "промацати Путіна на міцність". Експерт вважає, що якби лідер Кремля не боявся, то не втік би на Валдай, та й московські чиновники не стали б поспіхом залишати Москву. Однак хоч Путін і злякався, але не настільки, щоб не відреагувати. Черник упевнений, що в якомусь прихованому форматі ця відповідь на дії Пригожина все ж відбулася.

Водночас не варто розраховувати на швидкий розвал Росії, додає він.

"Дійсно, легітимність російської влади підірвана. Але швидкого розвалу московського імперіалізму не буде, як би ми цього не хотіли", — вважає Черник.

Експерт упевнений: Путін відреагував на заколот Пригожина в "прихованому форматі" Фото: Associated Press

Експерт проводить історичні паралелі з 1917-1920 роками й нагадує, що війська більшовиків були для України такими ж ворогами, як і "денікінці", і армія Врангеля. Це означає, що навіть якщо незабаром Москва впаде й опозиція змістить Путіна, то війна в Україні не закінчиться.

"Московський імперіалізм дивиться в бік України вискаленими зубами, яке обличчя там би не було. Утилізують Пригожина чи ні, для нас залишається головне завдання — знищити якомога більше росіян на наших фронтах", — резюмує експерт.

Нагадаємо, Ігор Гіркін розкритикував президента Росії Володимира Путіна за "безвідповідальність в умовах військового заколоту". На його думку, лідер країни-агресорки мав узяти на себе роль головнокомандувача, а не делегувати свої обов'язки іншим людям.

Також бійці "Шторм Z" записали звернення до Пригожина, в якому назвали його "нелюдью" за припинення заколоту. За словами ув'язнених, тепер вони отримують погрози за підтримку невдалої спроби перевороту.